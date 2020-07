Zvrat v kauze diplomovky: Kollára budú odvolávať! Návrh má podať sám šéf parlamentu

BRATISLAVA - Kauza diplomovej práce poriadne zatriasla vládnou koalíciou a strany Za ľudí spolu so SaS stoja v opozícii voči Sme rodina a OĽaNO. Očakávanie v podobe najbližšej schôdze a možného odvolávania Kollára z pozície šéfa parlamentu je na konci. Predseda Sme rodina totiž tento návrh nakoniec prekvapivo podá zrejme sám. Rozhodnúť mala koaličná rada.

Informoval o tom denník SME. Najbližšia schôdza parlamentu, ktorá začína už o 13:00 hodine poobede, sa bude niesť aj v znamení možného Kollárovho odvolávania z pozície predsedu parlamentu. Na vine je jeho diplomová práca zo skalickej vysokej školy. Kollár sa takto rozhodol po koaličnej rade, ktorá skončila v pondelok krátko po desiatej hodine večer.

S týmto záverom prišla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. "Kollár informoval, že chce na úvod schôdze dať vlastný procedurálny návrh o svojom odvolaní," povedala Zemanová, ktorá sa už skôr vyjadrila, že na jeho mieste by z postu šéfa NR SR už odstúpila.

Tieto závery predpokladal aj premiér Igor Matovič. "Počul som, že je taká dohoda, že sa bude hlasovať o dôvere voči Borisovi Kollárovi a vzhľadom na predošlé vyjadrenia ľudí zo Za ľudí a SaS predpokladám, že budú hlasovať presne tak, ako sa vyjadrovali dva týždne, že nevyjadria dôveru Borisovi Kollárovi, že neutečú z hlasovania alebo niečo podobné," povedal premiér na pondelkovej tlačovej konferencii.

Dva tábory v koalícii

Predseda vlády Matovič predpokladá, že SaS a Za ľudí budú hlasovať za odvolanie Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu vzhľadom na ich doterajšie vyjadrenia. Dodal, že počul o dohode, že o odvolávaní Kollára pre kauzu jeho diplomovej práce sa napokon hlasovať bude.

Matovič by bol podľa svojich slov rád, keby koaliční partneri v tajnom hlasovaní splnili to, čo tvrdili verejne. Deklaroval, že poslanci za OĽaNO majú hlasovať podľa vlastného svedomia. Premiér podľa vlastných slov stojí za svojimi vyjadreniami, že v prípade vyjadrení SaS a Za ľudí ide o divadlo a pri hlasovaní o odvolaní Kollára "stiahnu chvosty". Odmieta, že by ich tým vyháňal z koalície. Tvrdí, že hovorí o ich vlastnej integrite.

Podpora od vlastných

Kollár má plnú podporu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina. Vyjadrili mu ju na pondelkovom rokovaní. Novinárom to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský. Na pondelkovej koaličnej rade sa podľa neho chcú s partnermi dohodnúť, ako pristúpia k téme diplomovej práce Kollára. Dodal, že majú hovoriť aj o tom, či Kollár navrhne, aby parlament hlasoval o jeho odvolaní.

"Hnutie Sme rodina pevne stojí za svojím predsedom, to znamená, že hnutie Sme rodina v plnej miere podporuje predsedu Národnej rady SR," povedal Pčolinský s tým, že na koaličnej rade povedia závery zasadnutia poslaneckého klubu. Kollára na poste predsedu parlamentu vymeniť nechcú.

Na koaličnú radu ide Sme rodina podľa Pčolinského s viacerými alternatívami, pričom konečný verdikt má padnúť na stretnutí koaličných partnerov. "O tom sa poradíme na koaličnej rade," odpovedal na otázku, či Kollár navrhne svoje odvolanie, ktoré napokon skutočne navrhne.

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať.