Matovič o možnom odvolávaní Kollára: Uvidíte, Za ľudí a SaS kvôli Kollárovi stiahnu chvost!

BRATISLAVA - Po kauze diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára sa začali v koalícii ostré diskusie. Kým premiér Igor Matovič sa rozhodol nevyzvať Kollára na odchode z postu šéfa parlamentu, do opozície sa postavili strany Za ľudí a SaS. Matovič si však v najnovších vyjadreniach na ich adresu nebral servítky pred ústa. Podľa neho totiž zutekajú z bojiska.

Premiér Matovič bol prvým hosťom v špeciálnej letnej relácii Na telo plus na portáli tvnoviny.sk. Na pretras prišla po čase aj téma Kollárovej diplomovky, o ktorej mnohí tvrdia, že väčšina jej obsahu je prebratá z iných zdrojov bez toho, aby boli tieto zdroje citované či uvedené. Kollár argumentoval tým, že kontrolný systém mu nameral "len" 24-percentnú zhodu, po ktorej bol pripustený k štátniciam.

Matovič v reakcii na výzvy SaS a Za ľudí uviedol, že ide len o "napínanie svalov". "Je to hra na voličov," povedal v relácii. Vďaka tejto "hre" chcú podľa Matoviča SaSkári a Za ľudí zapôsobiť na voličov svojou zásadovosťou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Stiahnu chvost a poslušne zahlasujú proti svojej vôli

"Myslím si, že ak to dospeje do hlasovania, SaS a Za ľudí stiahnu chvost a budú poslušne hlasovať jedna radosť v rozpore s tým, čo teraz tvrdia," povedal sebavedomo Matovič.

Boris Kollár medzičasom už reagoval aj na stanovisko SaS s tým, že predseda Richard Sulík by si len chcel splniť sen mať vládu bez Sme rodina. Tieto slová v relácii potvrdil aj premiér Matovič. "Ak chceme, aby táto koalícia vydržala, Sme rodina musí byť jej súčasťou," uviedol Matovič. "Ako poznám Borisa Kollára, ak by ho odvolali z postu šéfa parlamentu, odišiel by aj z vládnej koalície," uzavrel Matovič.

Kollár hovorí, že nie je Richard Sulík

Kollár tiež odmieta tvrdenia, že by chcel položiť vládnu koalíciu. Tvrdí, že môže fungovať ďalej aj bez Sme rodina. "Treba sa naučiť počítať do 78. Ja nie som Richard Sulík, ktorý keď odišiel, nemali dostatok hlasov. Táto vládna koalícia môže bez problémov bežať ďalej," dodal s tým, že jeho odchodom by sa splnil sen predsedovi SaS a ministrovi hospodárstva Sulíkovi, ktorý podľa Kollára chce koalíciu bez neho.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať.