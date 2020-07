Opitý Trnavčan spôsobil poplach na ubytovni: Polícia ju musela celú evakuovať

Muž podal recepčnej do rúk fľašu so slovami "bomba". Privolaní pyrotechnici a policajný psovod so sučkou nástražný výbušný systém v priestoroch nenašli, v plastovej fľaši bol iba čistý alkohol. Policajti muža na mieste zadržali a predviedli ho na policajnú stanicu.

"V dychu mu namerali 2,70 promile alkoholu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Po vytriezvení ho poverený policajt vypočul a obvinil z prečinu šírenia poplašnej správy," uviedla hovorkyňa. Muž si na nič z toho, čo spravil, nepamätal. Za jeho konanie mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.