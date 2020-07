FOTO Proti muničnému skladu v Trenčíne vznikla petícia: Ľudia žiadajú jeho odstránenie

TRENČÍN - Muničný sklad v Trenčíne-Kubrej obmedzuje výstavbu v meste a môže ohrozovať bezpečnosť miestnych obyvateľov. Tvrdí to trenčiansky krajský a mestský poslanec Miloš Mičega, ktorý začal spolu s ďalšími kolegami zo zastupiteľstiev a verejnosťou zbierať podpisy pod petíciou. Žiadajú Ministerstvo obrany SR, aby začalo proces odstránenia stavby, a ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO), aby tento proces inicioval. Rezort odkázal, že odstránenie neprichádza do úvahy.

Mičega argumentuje blízkosťou skladu k miestnym častiam, obci Soblahov či pútnickému miestu v Skalke nad Váhom. Sklad je podľa neho pozostatok z 30. rokov minulého storočia. Pripomenul, že minister obrany v máji hovoril o tom, že juhovýchodný obchvat mesta sa stavať nebude, keďže by zasahoval do ochranného pásma muničného skladu a primárnou zodpovednosťou vlády aj primátora je ochrana obyvateľov Trenčína. "Myslíme si, že ak sa povie A, treba povedať aj B, že ak je nebezpečný, treba povedať prečo, prečo je v našom okolí," tvrdí Mičega.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

"Čo je trochu kuriózne, v ochrannom pásme skladu, kde nie je možné vybudovať ani cestu, je škola, kam chodí 418 detí, škôlka, zdravotné stredisko, kultúrne stredisko a 116 domov," spomenul architekt Igor Mrva. Petičný výbor si podľa neho myslí, že keď mesto povoľuje výstavbu v ochrannom pásme, robí to pravdepodobne s vedomím toho, že sklad nie je taký nebezpečný, ako sa malo deklarovať pri návšteve ministra.

Petičný výbor disponuje rôznymi stanoviskami, ktoré hovoria o ochrannom pásme v okolí muničného skladu, prípadne o tom, že tam neexistuje, dodali členovia petičného výboru s tým, že k dispozícii majú aj stanovisko z roku 2007, že sklad je nepotrebný.

Muničný sklad v Trenčíne-Kubrej je súčasťou strategickej infraštruktúry Ozbrojených síl SR na zabezpečenie obrany štátu. Ministerstvo obrany SR sa preto dištancuje od akejkoľvek snahy o zisk politickej popularity a bodov v súvislosti s premiestnením, respektíve odstránením tohto muničného skladu, reagovala hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Tu sa naozaj nebavíme o infraštruktúre, ktorá by sa mohla prispôsobiť predstavám politických subjektov, toto je vec obrany štátu. Premiestnenie alebo odstránenie tohto skladu preto naozaj neprichádza do úvahy. Ide o utópiu, populizmus a v prípade, že niekto ponúka možnosť manipulácie so skladom, ide jednoznačne o zavádzanie," uviedol minister obrany.

Vedenie rezortu obrany je vo veci dopravnej situácie v Trenčíne v kontakte s vedením mesta, Trenčianskym samosprávnym krajom a tiež Ministerstvom dopravy a výstavby SR. "Spoločným cieľom je nájsť vhodné kompromisné riešenie, intenzívne na tom pracujeme," zdôraznil Naď. Zároveň uistil obyvateľov Trenčína a okolitých obcí, že ich bezpečnosť je na prvom mieste.

"V muničnom sklade Trenčín-Kubrá je uskladnená prevažne munícia do ručných zbraní, delostrelecká a ženijná munícia. Ich skladovanie v príslušných muničných kobkách a skladoch spĺňa stanovené podmienky podľa interných normatívnych aktov, ako aj podmienok stanovených zákonom," vysvetlila Kovaľ Kakaščíková.