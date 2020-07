Nájdená munícia z vojny vyvolala rozruch: Polícia musela ihneď zasahovať

"Krátko popoludní bol oznámený nález neznámej munície počas triedenia plastového odpadu v objekte jednej zo sninských firiem," priblížila prvý z výjazdov s tým, že krajský pyrotechnik po príjazde na miesto v Snine určil, že ide o náboje do guľometu z obdobia druhej svetovej vojny. Náboje v počte 57 kusov zaistil.

Miesto nálezu munície v obci Nižná Písaná v okrese Svidník do príchodu pyrotechnika zaistila policajná hliadka. "Aj v tomto prípade to bola vojnová munícia, a to konkrétne 100-milimetrový nemecký delostrelecký granát," doplnila Ligdayová. Granát pyrotechnik v lesnom poraste za obcou následne zneškodnil. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, že pri náleze akejkoľvek munície či objektu, ktorý by mohol byť jej súčasťou, je potrebné to okamžite ohlásiť a v žiadnom prípade s ňou nemanipulovať.