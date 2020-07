Mimoparlamentné SPOLU vyzýva Kollára: Chceme vysvetlenie! Šéf parlamentu reaguje, sú to klamstvá

Predseda SPOLU Juraj Hipš dnes na tlačovke žiadal predsedu parlamentu Borisa Kollára, aby vysvetlil svoje podnikanie so schránkovou firmou na Cypre. Ešte v piatok uviedol, že ide o firmu Strooton Ltd. Kollár ešte v marci uviedol, že o probléme vie. Okrem toho čelí šéf parlamentu aj kauze záverečnej práce, ktorej časť mal skopírovať. V tejto súvislosti nevylúčil aj možný odchod z koalície.

SPOLU žiada Kollára o vysvetlenie

Vlastnícka reťaz spoločnosti, ktorej predal podiel, končí v daňovom raji v Karibiku. Ako informovala strana, v roku 2002 predal za 8,3 milióna eur podiel vo svojej firme BSSC schránkovej firme na Cypre. „Tá je prepojená na ďalšie schránkové firmy v Karibiku a osoby, ktoré v minulosti boli podozrivé z prania špinavých peňazí. Vyplýva to z databáz Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ),“ uviedli.

„Podstatou schránkových firiem je utajenie ich skutočných vlastníkov a vyvedenie peňazí mimo vlastnej krajiny. Či už z dôvodu vyhýbania sa daniam alebo prania peňazí, ktoré nemôže daná osoba legálne priznať,“ hovorí Jaroslava Lukačovičová, expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.

Výzva aj pre Matoviča

V mene cyperskej schránky vystupoval podľa SPOLU Geoffrey Magistrate, ktorý sa špecializuje na zakladanie schránkových firiem a vyvádzanie peňazí z daňových rajov. Podľa zistení Medzinárodnej organizácie investigatívnych novinárov (OCCRP) už v minulosti pomáhal kryť podozrivé finančné transakcie. Hipš hovorí, že Kollár by mal vysvetliť výber svojho obchodného partnera a dôvod, prečo podiel vo firme predal schránkovej firme, ktorej vlastnícka štruktúra nie je známa a končí v Karibiku.

„Prečo má niekto záujem obchodovať s firmou, ktorej majiteľa nepoznáte?“ pýta sa Hipš a upozorňuje aj na to, že na podobné podozrivé transakcie by mala predsedu vlády a bezpečnostné zložky upozorňovať Slovenská informačná služba. „Tú však vedie politický nominant hnutia Sme rodina, ktorej je Boris Kollár predsedom. Aj preto je dôležité, aby predseda Národnej rady vysvetlil podozrivé obchody so schránkovým firmami a vyvrátil akékoľvek pochybnosti,“ dodal. Ešte v piatok na sociálnej sieti vyzval aj premiéra Igora Matoviča, aby mu odpovedal na otázky okolo Kollárovho podnikania.

V tejto súvislosti sme oslovili Úrad vlády SR aj Kanceláriu predsedu parlamentu. Zatiaľ neodpovedali.

Šéf parlamentu reaguje

Boris Kollár zareagoval na informácie SPOLU poobede na sociálnej sieti. Na videu ukázal doklad z daňového úradu. „Firma BSSC, ktorú napádajú, nie je dlžná daňovému úradu ani štátu ani na daniach ani na poplatkoch, na ničom ani korunu. Toto je prvé vyvrátené klamstvo, o ktorom hovorili,“ povedal Kollár. Zároveň ukázal doklad, podľa ktorého sa vzdal konateľstva v BSSC v roku 2016. „Od roku 2016 som ústavný činiteľ a nemôžem konať v mene firmy,“ uviedol.

Kollár o probléme vie

Kollár okolnosti okolo cyperskej firmy vysvetľoval ešte v marci tohto roka. O tomto probléme podľa jeho slov vie. „Už štyri roky sa usilujem z tejto spoločnosti odísť. Z mojej strany nebola v tejto firme vykonávaná žiadna činnosť, neboli vykonané žiadne transfery peňazí, skrátka nič,“ uviedol pre index.sme.sk. Dodal, že podnikol všetky možné kroky k tomu, aby bolo jeho meno z tejto firmy vymazané. „Nevieme nájsť zástupcu spoločnosti na Cypre, zvolávali sme valné zhromaždenie, posielali sme listy na Cyprus, zástupca sa nedá dohľadať,“ tvrdil v marci s tým, že sa rozhodol o najrýchlejšiu cestu, ktorou je žiadosť o vymazanie spoločnosti ex offo.

