Smer sa nebude zúčastňovať na cirkuse pri odvolávaní Borisa Kollára, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Šéf Smeru-SD hovorí o cirkuse a hanbe v súvislosti s návrhom Borisa Kollára (Sme rodina) na jeho vlastné odvolanie z funkcie predsedu Národnej rady (NR) SR. Smer-SD sa podľa jeho slov do toho nebude zapájať, nevystúpi v diskusii. Hlasovanie poslancov označil za slobodné. Hovorí tiež o rozklade právneho štátu v súvislosti s novelou zákona o generálnej prokuratúre a s navrhovanými zmenami vo voľbe generálneho prokurátora.

"Nebudeme sa na tom cirkuse zúčastňovať, nevidíme dôvod, prečo by sme mali vystupovať v diskusii," povedal Fico s tým, že kauza diplomovej práce šéfa parlamentu je to posledné, čo ich trápi.

Kollára označil za mafiána, hovoril o jeho vzťahu k obžalovanej z vraždy novinára či o neprimeraných vzťahoch s mladistvými dievčatami. Fico dodal, že ak sa poslanci rozhodnú hlasovať, majú voľnú ruku. Ak by sa on rozhodol hlasovať, určite by bol podľa vlastných slov za odvolanie Kollára.

Zabávame sa nezmyslami

Podotkol tiež, že je škoda, ak zmeny v legislatíve upravujúcej potraty či týranie psov prekrývajú hlboké problémy, ako je finančná a ekonomická kríza. "Zabávame sa nezmyslami, ktoré nám tu predstavitelia vládnej koalície predstavujú," podotkol. Fico pripustil, že možno bude potrebné opäť otvoriť otázku prijatia etického kódexu poslanca. "Či je etický kódex odpoveďou na toto, neviem," poznamenal s tým, že ak príde rozumný návrh pravidiel, Smer-SD je pripravený ho podporiť.

Člen ústavnoprávneho výboru Boris Susko (Smer-SD) kritizoval predloženú novelu zákona o generálnej prokuratúre. Negatívne vníma to, že pozmeňujúci návrh koalície doteraz nebol prerokovaný vo výbore. Kriticky hovorí aj o prílepkoch k novele. Návrh zmien, ktoré zatiaľ videli, označil za nedostatočný.

Nerieši podľa neho problematické dôvody na odvolanie generálneho prokurátora, ako ani zúženie oblasti prípadných kandidátov. Fico hovorí aj o protiprávnom tlaku na súdnu moc. Zdôraznil, že nie je možné, aby bol predstaviteľ súdnej moci atakovaný zo strany zástupcov exekutívy či médií. Poukázal na rôzne vyjadrenia politikov a médií v súvislosti s rozhodnutiami sudcov za posledné dni. Podčiarkol, že súdna moc musí byť nezávislá.