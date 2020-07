Kauza kontroverzné šeky: Senát Najvyššieho súdu zamietol Kotlebovu námietku

Kotleba namietal, že Sabová mala inštruovať znalca a stretnúť sa s ním počas dňa pracovného pokoja. Sabová jeho námietku na júnovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu odmietla. Tvrdila, že jej komunikácia so znalcom je absolútne transparentná, preto je aj v trestnom spise.

„Pokiaľ by nejaká osobná zaujatosť z mojej strany bola, tak by v takomto prípade nebola táto komunikácia súčasťou trestného spisu. Obvykle súd komunikuje so znalcami, takisto ako aj orgán činný v prípravnom konaní,“ uviedla vtedy Sabová po prečítaní komunikácie so znalcom Matejom Medveckým. Predseda ĽSNS si tiež myslel, že sama priznáva vstupovanie do znaleckého posudku, čo Sabová odmieta.