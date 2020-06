Kotlebova vízia o čipovaní ľudí kvôli COVID-19 je na smiech: V televíznej diskusii opäť perlil

Šéf extrémisticky vnímanej strany ĽSNS 15. apríla na portáli YouTube zverejnil video, v ktorom prirovnával aktuálnu situáciu okolo pandémie nového koronavírusu k antiutopickému románu Georga Orwella - 1984. "Veď sa na to pozrite, už tu máme zákon, ktorý umožňuje sledovať ľudí cez mobily. Kto si neprečítal, tak si prosím vás prečítajte. Veľmi silno to pripomína scenár v tejto knižke, aj keď nie s celým obsahom tejto knižky sa dá súhlasiť, ale systém sledovania cez obrazovky a cez mobily, ktorý tu dnes máme, je úplne identický," povedal Kotleba, pričom si neodpustil ani dodatok, že rovnako aj scenár knihy začína v apríli a aj video nahral Kotleba počas apríla.

Čipy cez vakcínu

Plynule prešiel k téme čipovania ľudí formou vakcíny proti COVID-19 a zvýraznil, že súčasná situácia "niektorým" vyhovuje. "Pomocou tejto vakcíny vám do tela vstreknú ten nanočip," vyhlásil vo videu Kotleba, ktorého obsahu čelil aj v nedeľnej diskusnej relácii Na telo. Podľa neho totiž bude o niekoľko mesiacov "neskoro plakať nad tým, keď nás ovládnu cez čipy".

Pripúšťa ovládanie ľudí pomocou čipu

Redaktor sa ho neskôr spýtal, či stretol na Slovensku človeka, ktorý by bol ovládaný cez nanočip. "To, že na Slovensku sme sa s tým ešte nestretli, to neznamená, že to neexistuje," reaguje Kotleba na prehlásenie samého seba v štúdiu.

Spojenie s Bibliou

Tu však kontroverzné vyhlásenie predsedu opozičnej ĽSNS nekončia a vo videu o čipoch spomenul aj podľa neho spojitosť s údajnou citáciou z Biblie. "Zjavenia Jána v Biblii jasne hovoria: Kto neprijme čip, nebude môcť ani obchodovať, ani nič," hovorí s vážnym hlasom Kotleba vo videu. To, že sa presne takáto pasáž v skutočnosti v Biblii nenachádza Kotleba obišiel svojsky. "Pán redaktor, znak šelmy vám dačo hovorí? Znak šelmy je to, čo v modernej dobe bude čipom," tvrdí sebavedome Kotleba moderátorovi v štúdiu.

"Ani neviem, čo by som na to povedal, naozaj," skonštatoval so smutnými očami Gábor Grendel, ktorý bol Kotlebovým súperom v nedeľnej debate a tejto alternatíve pochopiteľne neverí.