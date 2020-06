Kotleba sa snažil rasizmus obhájiť Rytmusom: VIDEO Tvrdý odkaz od raperov! Toto predsedovi nevyšlo

BRATISLAVA/PEZINOK - Na poslednom hlavnom pojednávaní s Marianom Koltebom pre kontroverzné šeky so sumou 1488, predseda ĽSNS navrhol ako ďalší dôkaz pesničku od rapera Patrika Vrbovského. Chce tak dokázať, že slovo "Cigáň" sa používa bežne a nie je urážlivé. Rytmus si to však zrejme nemyslí.

Ďalšie pojednávanie s Marianom Kotlebom je naplánované na 14. júla. Obžalovaný však hneď po súde avizoval, že sa ho nezúčastní, pretože bude na schôdzi v parlamente. Kotleba je pritom jeden z tých, ktorý majú najviac absencií.

Najbližšie pojednávanie tak zrejme nebude, pretože predseda ĽSNS nechce dať súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Zrejme aj preto, že sám si chce vypočuť pesničku od Rytmusa, ktorú navrhol ako jeden z dôkazov.

V pondelok pred súdom vypovedal aj Alexander Mušinka z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity. Ozrejmil, že označenie „Cigán alebo Cigáň“ sa používa ako pejoratívne označenie rómskeho etnika. Napriek tomu však Kotleba toto slovo používal počas celého pojednávania. Obhajova chcela preto ako dôkaz zaradiť aj pesničku Cigánsky sen od Rytmusa, aby tak dokázala, že tento pojem je bežný.

Rytmus si to zrejme nemyslí

Aj napriek tomu, že Patrik Vrbovský je známy tým, že pre médiá sa veľmi nevyjadruje a rovnako sa nevyjadruje ani k politike, z jeho aktivity na sociálnych sieťach je zrejmé, že s Marianom Kotlebom nesúhlasí. A rovnako sú na tom aj jeho kamaráti a známi.

Napríklad Michal Straka, ktorého verejnosť pozná pod prezývkou Ego, nahral video, v ktorom tvrdí, že pojem "Cigáň" by sa nemal používať. "Viete, ja to nechápem. Ak by v Amerike nejaký zakladateľ povedal, že ja môžem používať slovo na "n", lebo ho používajú aj čierni, tak čo by povedali? Belochovi?" začína svoje rozprávanie Ego.

"Paťo bol vždy poctivý, keď som ho spoznal, makal v kasíne každý deň. Nikdy nepil, nikdy nefajčil. Žil možno poctivejší život, ako my. Potom, keď sme niekde boli a nejaký pakôň povedal, že "ja by som ich všetkých poslal do plynu", lebo si neuvedomil, že Paťo stojí blízko. Mne to vždy tak prišlo ľúto," hovorí Ego s tým, že by sme mali ako majorita prestať používať slovo "Cigáň", pretože to Rómom prekáža.

"Keď som sa na to pýtal Rytmusa, tak mi povedal, že mu to vadí. Každý, kto má v sebe trochu rešpektu a tolerancie, mal by prestať okamžite to slovo používať," hovorí Straka.

K tomu sa pridal aj ďalší raper MegaM. "Takže Cigán je bežné slovíčko.Okej. Ukážte mi jedného nerómskeho rapera, ktorý toto slovo používa. Verím, že na Slovensku nie je priestor na fašizmus a rasizmus," hovorí raper.

Všade samé symboly

Kotlebu súdia pre šeky so sumou 1488, ktoré rozdával rodinám s postihnutými deťmi. Číslo 1488 sa podľa znalcov a historikov považuje za nenacistickú šifru. Predseda ĽSNS však tvrdí, že o žiadny symbol nešlo. Na pojednávania pritom chodí v rúšku, na ktorom má vyšité číslo 1984.

Ide o odkaz na román Georga Orwella 1984. Práve touto knihou si Kotleba pomáhal vo videu, keď tvrdil, že s očkovaním proti koronavírusu nám do tela vstreknú aj nanočipy na ovládanie ľudí.