Škandalózne práce politikov otvorili závažnú tému: Hrozí odoberanie titulov? Expertka to povedala jasne

Potrebné je tiež zvážiť zakúpenie prístupov do iných zahraničných databáz, vyčleniť prostriedky na vybudovanie centier pre akademické písanie na vysokých školách a vnútorných systémov zabezpečovania kvality, ktoré požaduje nová akreditácia.

Učitelia musia mať dostatok času

„Taktiež je potrebné, aby mali učitelia dostatok času čítať práce, teda aby toto bolo brané do úvahy pri nastavovaní ich úväzkov. Momentálne sú dosť zaťažení administratívou a hodnotia sa u nich hlavne vedecké výstupy, na ktoré sa sústredia,“ poznamenala Hall s tým, že to, či kvalitne vedú diplomantov alebo doktorandov nebýva zohľadňované pozitívne ani negatívne. Ako dodala, toto je kľúčové, lebo práve školiteľ hrá najdôležitejšiu úlohu vo vedení študenta a pri prípadnom odhalení plagiátu. Softvér je podľa nej len pomôckou.

Hall si myslí, že je potrebné námatkovo prechádzať počas akreditácie texty, a keď sa objaví viacero podozrivých textov na jednej škole či pracovisku, tak sa na to treba pozrieť bližšie. „Neviem si predstaviť plošné zhodnotenie všetkých prác,“ povedala. Poukázala na to, že práce by musel niekto dôsledne čítať, pričom ide o práce zo stoviek rôznych študijných programov. Ako tvrdí, „nie je reálne, aby na to bola nejaká jedna komisia, ale museli by sa do toho zapojiť akademici naprieč Slovenskom a odbormi, čo by ich zahltilo a blokovalo od inej práce“.

Tri pozitívne veci

Zákon, ktorý upravuje odoberanie titulov, pripravovalo už bývalé vedenie rezortu školstva na čele s ministerkou Martinou Lubyovou (SNS). Expertka na vysoké školy uviedla, že v tomto návrhu pozitívne vnímala tri veci. „Prvou je poňatie problematiky odoberania titulov na všetkých úrovniach, teda aj u docentov a profesorov. Toto je dôležité, pretože rovnaký meter by mal platiť na všetkých,“ poznamenala.

Návrh zákona hovorí aj o tom, že v komisii, ktorá pripravuje návrh pre rektora na konanie ohľadom odobratia titulov, boli navrhovaní aspoň dvaja členovia zvonku vysokej školy. „Čím sa môže zvýšiť predpoklad, že komisia sa nebude báť byť objektívna. Tretia podnetná vec je, že v tom návrhu bola možnosť vzdať sa titulu, čo by napríklad vyriešilo súčasnú kauzu predsedu parlamentu,“ priblížila Hall. Ako dodala, návrh predošlej ministerky školstva „bol veľmi deravý v zmysle samotnej realizovateľnosti“.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. OĽaNO navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kolíková sľúbila právnu analýzu k odoberaniu titulov, Gröhling sa vyjadril, že nie je možné spätne odoberať tituly.