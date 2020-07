Do procesu zonácie Muránskej planiny treba zapojiť viac rezortov, tvrdí Kollár

BRATISLAVA - Do procesu zonácie národného parku Muránska planina treba zapojiť aj ministerstvo dopravy, práce, hospodárstva aj pôdohospodárstva. Uviedol to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na brífingu počas stretnutia Komisie Ministerstva životného prostredia SR pre environmentálny, ekonomický a sociálny rozvoj regiónu Muránska planina.

Zonácia by podľa neho "nemala ostať na krku" iba envirorezortu. Hnutie Sme rodina súhlasí aj s 50-percentným podielom bezzásahového územia v národnom parku. Kollár nedávno vyhlásil, že navrhne zastaviť aktuálny proces zonácie. Pri podiele 50-percentného bezzásahového územia varoval pred stratou pracovných miest a peňazí pre samosprávy.

Hnutie Sme rodina sa podľa Kollára podpisuje pod zonáciu s 50-percentným bezzásahovým územím, avšak s dôvetkom, že treba brať do úvahy všetky dosahy. "Musíme vyrovnať všetky dopady, napríklad vykúpenie pozemkov, nahradenie pracovných miest, prípadne podielových daní. Ak toto všetko bude robené v symbióze, my podpisujeme všetko, čo sme do programového vyhlásenia dali a budeme podporovať ministerstvo životného prostredia," povedal predseda parlamentu. V regióne treba podľa Kollára cesty, hospodárske stimuly, aj sociálne programy. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) hovorí, že momentálne s odborníkmi hľadajú spôsob, lepšie predstaviť zonáciu ľuďom v regióne, aby ju lepšie prijali.

Šéf envirorezortu priblížil, že problematiku zonácie riešia na úrovni vzdelávania, zdravotníctva, environmentálnej a sociálnej sféry. Potvrdil, že sa tiež budú zaoberať infraštruktúrou, kanalizáciou a aj podnikateľsko-ekonomickým prostredím v regióne. "Stojíme pri kolíske jedného pilotného projektu, ktorým chce ministerstvo manifestovať, že nie sme tí, ktorí iba regulujú a zakazujú, ale chceme rozvíjať a rozvoj ochrany prírody ide ruka v ruke s kvalitou života a zdravím ľudí, ktorí tam žijú," hovorí Budaj.