Poslankyňa SaS bez servítky o Kollárovi: Je hanbou, ide o dvojaký meter

BRATISLAVA - Je presvedčená, že odstúpenie Borisa Kollára by nemalo byť spájané s pádom vlády. Ona sama by na jeho mieste odstúpila. Nerozumie tomu, prečo sa už dva týždne rieši plagiátorstvo predsedu parlamentu a neriešia sa Lex Corona, ktorá pomôže podnikateľom počas krízy. Ako scestné hodnotí plošné skúmanie diplomoviek a prípadné odoberanie titulov. Viac povedala poslankyňa SaS Jarmila Halgašová.

Niektorí ľudia si myslia, že je hanbou, aby na čele parlamentu bol človek, ktorý je považovaný za plagiátora. Čo si myslíte vy?

Keď bol predsedom parlamentu Andrej Danko, spustila sa na neho vlna kritiky. Nebola som v minulom volebnom období poslankyňou, ale zastávala som názor, že je to jednoznačne hanba. Skopíroval svoju prácu, neoprávnene používal titul a nemal byť na čele parlamentu. História sa opakuje a vo vládnej koalícií sú iné subjekty. Tie sľubovali zmenu v nulovej tolerancii ku korupcii, ale aj zmenu politickej kultúry. Ak by som ja bola na čele parlamentu a vyplávalo by na povrch, že som plagiátorkou, okamžite položím funkciu. Bez akejkoľvek diskusie.

Ľudia môžu Kollárove vyjadrenie o tom, že neodstúpi, ale počas politického pôsobenia nebude používať spochybňovaný titul, vnímať ako komédiu. Vám to v strane stačí, ako vyvodíte zodpovednosť?

Máte pravdu. V prvom rade ma vyrušilo, že sa nedokázal ospravedlniť za tento hrubý prešľap.

Niekoľko raz predstúpil pred novinárov, kde sa obhajoval. Presvedčil vás o svojich argumentoch?

Ak sa takáto skutočnosť udiala, zodpovedný politik by nemal na takej dôležitej funkcii pôsobiť. Je malicherné, že v tomto ťažkom ekonomickom období, keď sa celý svet vrátane Slovenska zmieta v hlbokej kríze, my sa tu viac ako dva týždne točíme okolo plagiátorov. Či je v poriadku, aby zotrval vo funkcii alebo nie. A či ideme spätne preverovať všetky diplomy alebo nie. Prvoradou úlohou vlády a parlamentu je riešiť ekonomickú krízu Slovenska a riešiť opatrenia Lex Corona, ktoré pomôžu našim podnikateľom dostať sa z krízovej situácie von.

Popoludní zasadá váš klub a Boris Kollár sa príde obhajovať. Budete na neho tlačiť, aby odišiel z postu predsedu parlamentu?

Prizvali sme si ho na poslanecký klub, aby sme si vypočuli jeho argumenty a následne sa dohodne ďalší postup. Určite nie je našim záujmom, aby padla vláda. Budeme robiť všetko pre to, aby vládna koalícia zotrvala štyri roky.

To myslíte vážne, že celá vaša koalícia stojí a padá na osobe Borisa Kollára, či bude alebo nebude šéfom parlamentu?

Myslím si, že toto nie je taký problém, ktorý by mohol položiť vládu. Je to otázka charakterová a morálna. Predseda parlamentu by si mal uvedomiť dosah svojho konania.

Prečo sa stále osoba Kollára na čele parlamentu spája s pádom vlády? On sám dáva koalícií nôž na krk, že keď nebude predsedom, tak končí koalícia?

To sa musíte opýtať jeho, lebo ja v tom nevidím žiaden problém. Nie som kompetentná odpovedať za neho. Rovnako sa treba opýtať aj pána premiéra, či to takto vníma. Lebo jeho tlačovka spred dvoch dní ma teda vôbec nepresvedčila.

Rozumiete tomu, prečo Igor Matovič pri Borisovi Kollárovi používa dvojaký meter?

Vyrušujú ma jeho vyjadrenia presne kvôli tomu, že má dvojaký meter. Nemyslím si, že jeho návrh preskúmať všetky diplomové práce z minulosti, je vôbec realizovateľný. Zlyhanie človeka, ktorý je druhým najvyšším ústavným činiteľom a porovnávať to s ľuďmi, ktorí nie sú v politike, mi príde scestné. Toto je o politickej zodpovednosti a novej kultúre. Malo by to byť bez akejkoľvek diskusie.

Je to váš minister školstva, ktorý má pripraviť zákon, že sa budú plošne skúmať diplomové práce všetkých. Ak takýto zákon pripraví, tak SaS s premiérom Matovičom a Kollárom hrá tú istú hru.

Ja s nimi tú hru nehrám. Spýtate sa ministra školstva, či má alebo nemá problém takýto zákon pripraviť. Či súhlasí s takouto úlohou, ktorú mu premiér zadal cez médiá. Je niekoľko otázok. Do akej hĺbky pôjdeme a koľko rokov dozadu. Ak zistíme nedostatky, čo s tým urobíme. Retroaktívne nebude možné odobrať titul. Ľudia sa budú môcť obrátiť na Ústavný súd SR. Získanie vysokoškolského titulu nie je predsa len otázka diplomovej práce, ale sú to roky štúdia, skúšky a štátne skúšky. Diplomová práca je čerešničkou na torte. Skôr by sa mal pripraviť zákon, ktorý nastaví pravidlá do budúcnosti. To, čo sa tu deje, je zrkadlom vysokoškolského systému. Povedzme si na rovinu, máme tu množstvo neprofesionálnych vysokých škôl. Na druhej strane sú tu univerzity s vysokým renomé ako UK, STU, Univerzita v Košiciach, veterina v Košiciach či poľnohospodárska v Nitre. Ak sa ich študentom príde na odpisovanie práce, nie sú pripustení k obhajobe diplomovej práce a je im poskytnutá možnosť chybu napraviť a pripraviť novú diplomovú prácu. To, čo tu riešime je problém, zopár vysokých škôl, ktoré vznikali od čias Mečiara.

Môže sa stať, že aj niektorí poslanci či členovia vlády za SaS majú rovnaké diplomové práce ako Boris Kollár?

Netrúfam si to odhadnúť a ani tipovať. Je to na svedomí každého jedného absolventa takejto školy a spätne by si mal každý vyhodnotiť, ako vypracoval diplomovku.

Po odstúpení Borisa Kollára volajú dve strany SaS, Za ľudí. Máte informácie, že rovnaký postoj má aj OĽaNO?

To sa opýtajte ich, nechcem hovoriť za iných, len za seba. Ale áno. Viem o viacerých, ktorým sa to nepáči a boli by radi, keby Boris Kollár nebol na čele parlamentu. Argumentácia, že predseda parlamentu nepotrebuje diplom, absolútne neobstojí.