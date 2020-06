Cieľom Budaja bolo obnoviť autoritu ochrany životného prostredia

BRATISLAVA - Základným cieľom ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) počas jeho prvých 100 dní vo funkcii bolo obnoviť autoritu ochrany životného prostredia. Uviedol to vo svojom hodnotení na tlačovej konferencii.

"Za 100 dní som sa snažil zastaviť dlhoročný úpadok slovenskej prírody, biodiverzity a hodnôt, ktoré na Slovensku máme. To, že je ochrana prírody slabá, ukazujú porušenia a pokuty, ktoré nám hrozia od Európskej únie a ktoré sme zdedili po predošlých vládach," povedal Budaj.

Pripomenul tiež, že rezort musel z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 podať sériu zákonov, ktoré odďaľovali termíny a povinnosti. Posunutý bol aj termín zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek z roku 2022 na rok 2023. Budaj však deklaruje, že zálohovanie podporuje a jeho zavedenie posunie späť na rok 2022. Zároveň chce vrátiť zákon opravený.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pri hodnotení Budaj spomenul výmenu viacerých vedúcich na ministerstve, v príspevkových organizáciách a štátnych podnikoch, riešenie skládok na východe Slovenska aj v okolí Bratislavy, zonáciu Muránskej planiny, envirokriminalitu v cementárni v obci Rohožník v okrese Malacky či zavedenie zelenej linky na nahlasovanie podozrení z envirokriminality. Slovensko sa tiež ako jediná krajina V4 pripojila k zelenej obnove Európy, podotkol Budaj.

Sólymos hodnotí jeho funkciu

Exminister životného prostredia László Sólymos hodnotí prvých 100 dní nového šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽaNO) neutrálne. Oceňuje mediálne zastúpenie životného prostredia. Obáva sa však, či sa pod "mediálnym pláštikom skutočne pracuje na riešeniach".

Sto dní je pri ministerstve životného prostredia veľmi krátka doba na hodnotenie, myslí si Sólymos. "Nikto novému vedeniu ministerstva nemôže uprieť výraznosť, viditeľnosť a aktívnosť v médiách. Pravidelne je na obrazovkách a veľmi oceňujem, že sa hlási aj k ťažkým témam," podotkol.

Budaj ako opatrný optimista?

Sólymos pripomenul, že envirorezort stále nemá druhého štátneho tajomníka. Chce tiež veriť, že mnohé veci spomalila pandémia nového koronavírusu. Doplnil, že zatiaľ je "opatrný optimista". Budaj podľa Sólymosa upozorňuje na problémy, porušenia zákona, aj na nedostatočnú legislatívu.

Bývalý minister to víta, ale za podmienky, že envirorezort skutočne pracuje na riešeniach a neostáva to len pri medializácii. "Inak sa potvrdí narastajúca obava, že minister stále neprerástol pozíciu opozičného poslanca. Teda poukazuje na problémy, ale zabúda, že má zodpovednosť za ich riešenie. To si po 100 dňoch posúdiť netrúfam," povedal Sólymos.

Najviditeľnejším krokom bol podľa Sólymosa odsun zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek. Podotkol, že odkedy Budaj vyhlásil, že vráti späť zálohovanie na pôvodný rok 2022, o téme nepočul a nezachytil materiál ani na vláde či v parlamente.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Sólymos pripomenul, že vládou prešli programy starostlivosti o dve chránené vtáčie územia a niekoľko území európskeho významu. Tie však už boli pripravené pred nástupom nového vedenia, poznamenal.

Bývalý šéf envirorezortu však drží svojmu nástupcovi palce. "Má v rôznom štádiu rozpracovanosti dobré projekty. Niektoré stačí len predložiť na vládu, iné dopracovať," povedal Sólymos. Mrzí ho tiež, že ešte stále nie je vyhlásená prírodná rezervácia Vihorlatský prales či Pralesy Slovenska.