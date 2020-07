Bezzásahovosť na Muránskej planine by mohla tvoriť 18 percent, tvrdí primátorka Tisovca

Muránska planina

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

TISOVEC - Ideálne by bolo, ak by bezzásahové územie po zonácii Národného parku Muránskej planiny tvorilo 18 percent. Uviedla to primátorka Tisovca Irena Milecová s tým, že v prípade vyššieho stupňa ochrany sa vedia s ministerstvom životného prostredia dohodnúť na 25 až 30 percentnej bezzásahovosti.