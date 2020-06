Do Kollára sa po tlačovke obúvajú viacerí politici: OĽaNO je nespokojné a chce ďalšie stretnutie!

Prezidentka im pripomína minulosť v opozícii

Prezidentka Zuzana Čaputová vláde odkazuje, že podporu im dali voliči na základe krokov v minulosti z opozičných lavíc. "Získala silný protikorupčný mandát, aj silný mandát na zmenu výkonu politickej moci. Pre budovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a inštitúcie je ale potrebné, aby vládni politici dôsledne dodržiavali také isté princípy, aké z opozície žiadali od svojich oponentov," píše Čaputová vo vyhlásení.

OĽaNO si myslí, že otázky boli nezodpovedané

Vládna strana sa po dnešnom brífingu Kollára chce opäť s predsedom parlamentu stretnúť. "Nakoľko aj po dnešnom tlačovom brífingu Borisa Kollára ostáva veľa nezodpovedaných otázok, pozvali sme si predsedu NR SR na rokovanie poslaneckého klubu hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO). Rokovanie sa uskutoční v pondelok 29.06.2020. Poslanci nášho hnutia zaujmú stanovisko po tomto stretnutí," uvádza v stanovisku OĽaNO hovorkyňa Dáša Macaríková.

Od SaS má Kollár žltú kartu

Kollár lepšie nepochodil ani u liberálov z SaS. Tí chcú tiež stretnutie. "Strana SaS berie na vedomie rozhodnutie Borisa Kollára nepoužívať magisterský titul. Zároveň je to však pre Borisa Kollára žltá karta od poslancov NR SR za SaS a preto zaraďuje predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová mimoriadny bod na rokovanie poslaneckého klubu, kde ho pozýva, aby zodpovedal všetky otázky poslancov SaS," odkázal hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Podľa Pellegriniho priznal pochybnosť pri získani titulu

Predseda parlamentu Kollár svojím rozhodnutím nepoužívať titul priznal, že ho získal pochybne. Myslí si to podpredseda parlamentu Peter Pellegrini, jeho stanovisko poskytla jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Od premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) Pellegrini naďalej očakáva, že bude požadovať vyvodenie politickej zodpovednosti.

"Premiér Matovič tvrdí, že kto ukradne niekomu inému časť jeho duševného vlastníctva, je zlodej a boj proti zlodejom je jeho politickým sľubom už desať rokov," pripomína Pellegrini. Očakáva preto od neho, že bude principiálny a tak ako v iných prípadoch, aj v tomto bude požadovať vyvodenie politickej zodpovednosti.

Podpredseda parlamentu Šeliga hovorí o neslušnosti

K situácii mal čo povedať aj momentálne prvý muž Za ľudí a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. "Je neslušné kopírovať cudzie texty bez citovania. Je ešte neslušnejšie sa po odhalení tváriť, že to tak nie je. A úplne najmenej slušné je žiadať od svojho predchodcu odstúpenie a na seba mať v tej istej situácii úplne iné nároky," vyhlásil rázne Šeliga.

Hra o Hamletovi

Medzi prvými bol poslanec SaS Ondrej Dostál, ktorý sa už predtým vyjadril, že by mal Kollár odstúpiť z čela parlamentu. Ten sarkasticky popísal, že napísal divadelnú hru a že hľadá divadelnú scénu, ktorá by ju uviedla. Hra sa volá Hamlet. "Súhlas potomkov pôvodného autora s použitím jeho myšlienok, pochopiteľne, mám," píše Dostál.

Kritizujú aj mimoparlamentní predstavitelia

Spoluzakladateľ Progresívneho Slovenska, ktoré sa tesne nedostalo po voľbách do parlamentu, Martin Dubéci rovnako nie je nadšený dnešným tlačovým vyhlásením predsedu Kollára. "Nemá sa za čo ospravedlňovať a utiekol pred otázkami. Dva roky na námestiach a máme opäť toto. Vďaka," skonštatoval Dubéci.

Hlina si ho vychutnal

Dlhoročný kritik predsedu Sme rodina a exšéf KDH Alojz Hlina sa po tlačovej konferencii rozpísal doslova na kilometre. "Boris Kollár sa postaví pred drevený obklad a obraz Štefánika v budove NR SR a začne epicky: Poznáte ma. Poznáte ma tridsať rokov. Pochádzam z núdznych pomerov. Dve košele, nohavice a deravé topánky... Opakujem: deravé topánky povedal," začína Hlina.

"Matovič a Kollár to vyriešili vskutku šalamúnsky, riešenie: Kollár nebude používať titul magister. „Ale iba počas času, kým budem v politike“, hrdo dodal na záver svojho vyhlásenia B. Kollár. Čiže toto má byť ukončenie? To naozaj?" pýta sa Alojz Hlina. "Vláda SR by nepadla, ak by sa Kollár vzdal funkcie predsedu. Problém by bol, že ak by sa predsedom parlamentu stal niekto z toho množstva osobností, ktoré tam má Kollár v strane, tak Kollárovi hrozí Ficov scenár s Pellegrinim," myslí si Hlina.

Biháriová tvrdí, že im nie je ľúto, že nie sú súčasťou vlády

Svoje odkázala Matovičovej vláde aj nová predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová. "Po dnešnej tlačovke Borisa Kollára pribudol nový dôvod, prečo sa kritika a poukazovanie na chyby vlády nepripúšťa a neodpúšťa," píše Bihariová v statuse. "Toto manipulatívne umlčiavanie kritiky je dnes ešte väčší problém, než samotná diplomovka Borisa Kollára. V skutočnosti sa z Borisovej diplomovky naozaj nenajeme," píše predsedníčka PS.

Mimoparlamentná Demokratická strana zase zdieľa odporúčania, ako bojovať proti plagiátom. "Akademická etika sa nezlepší len odoberaním titulov. Treba predísť porušovaniu etiky. A to sa dosiahne len cez peniaze. Odobrať školám, fakultám a odborom akreditácie. Pri porušení akademickej etiky podstatne znížiť rozpočty. Kým školám štát nesiahne na peniaze, nič sa nezmení," píše akademik a člen DS Dušan Katuščák.