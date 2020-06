Víkendová PREDPOVEĎ je pochmúrna: Meteorológovia varujú pred búrkami... bude poriadne DUSNO!

Tohtoročný začiatok leta si mnohí predstavovali inak. Zatiaľ čo po minulé roky si Slováci užívali slniečko na kúpaliskách, v súčasnosti teploty stále nepresiahli tridsať stupňov, dažde a búrky sa minulý víkend podpísali pod katastrofu. Sužované bolo najmä východné Slovensko, kde škody počítali v státisícoch.

Počas týždňa sa však počasie ustálilo. Čo nás čaká? Ani najbližšie voľné dni nebudú bez obláčika. Meteorológovia SHMÚ vydali výstrahy, ktoré platia pre celé Slovensko. Pre naše územie platí zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami. "V rámci platnosti výstrahy môže kumulatívny úhrn dosiahnuť MIESTAMI 40 až 60 mm," uvádza SHMÚ na svojom webe.

Pre okres Michalovce platí do 26. júna aj výstraha 1. stupňa pred povodňami. "Na tokoch budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity," priblížil ústav.

V piatok by mala byť premenlivá, prechodne veľká oblačnosť. Na mnohých miestach sa vyskytnú dážď a prehánky. V niektorých lokalitách aj búrky sprevádzané krupobitím. SHMÚ upozorňuje aj na to, že bude dusno. Teploty však môžu vystúpiť aj na 29 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude najviac 22 stupňov.

Sobota bude veľmi podobná. Teploty by však mali stúpnuť a presiahnuť hranicu 30 stupňov. Opäť platí, že na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie, najviac 24 stupňov.

V nedeľu bude poloooblačno až oblačno, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. "V noci ojedinele, cez deň miestami, vo východnej polovici na mnohých miestach, dážď, prehánky alebo búrky - aj intenzívne. Dusno," uvádza SHMÚ. Najvyššia denná teplota by mala vystúpiť na 31 stupňov.