Dychberúce VIDEO z najviac sužovanej obce na Slovensku! Na katastrofu stačí hodina, nočná mora trvá

PICHNE - Obec Pichne sa v posledných dňoch stala známou pre celé Slovensko. Bohužiaľ, dôvod nie je práve najšťastnejší. Miesto sužujú prívalové dažde, ktoré sa už viackrát podpísali pod hrozivú potopu. Všetci veria, že počasie sa čoskoro umúdri. No ako zatopenie vlastne začína? Pozrite si video, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti.

Ako opísali na facebookovej stránke Pichne v starých fotografiách a dnes, kde časozberné video zverejnili, zábery vznikli behom hodiny. Je viditeľné, že voda stúpa mimoriadne rýchlo.

Po náročnom víkende ľudia so strachom čakajú, čo bude ďalej. Veria, že počasie sa umúdri. Naposledy miestnych dážď vystrašil o polnoci, hladina potôčika Pichoňka síce stúpla, no v obci to ustáli. "S nádejou sa dívame na oblohu, ale zasa je zamračené a meteorológovia neprinášajú dobré správy... Držte nám palce, myslite na nás, modlite sa za nás...," znie odkaz zo sužovanej obce.

SHMÚ v nedeľu reagoval, že povodňová situácia sa zopakovala aj v tento deň, a pritom ani nespadlo veľké množstvo zrážok.

"Podľa radarových odhadov, ako aj meraní okolitých zrážkomerných staníc, spadlo okolo 15 mm/3h, no oblasť je už tak nasýtená vodou, že aj menšie množstvo zrážok stačí na zdvihnutie hladiny tokov, prípadne zosuvy pôdy (a týka sa to aj ďalších obcí v okolí Sniny, zosuvy pôdy sú registrované napr. v obci Stakčín)," opísali.

Takto to v obci vyzeralo v nedeľu večer. Zdroj: reprofoto:facebook-Pichne v starých fotografiách a dnes

Meteorológovia skutočne neprinášajú dobré správy, ani čo sa týka predpovede na nasledujúce hodiny. "Dokonca sa v oblasti môžu vyskytnúť aj búrky, najmä zajtra (v pondelok, pozn. red.) v denných hodinách. Podľa aktuálnych predpovedných materiálov sa riziko zrážok v oblasti výraznejšie zníži až v utorok. Podobných oblastí s výrazným prebytkom zrážok je na Slovensku, samozrejme, aktuálne viac," opísal ústav.

Pomoc obci

Pomoc pri zvládnutí následkov katastrofy prisľúbili aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár a minister vnútra SR Roman Mikulec, ktorí Pichne v sobotu navštívili osobne. Obci tiež poskytli okamžitý finančný dar, ktorý má pomôcť najviac postihnutým domácnostiam bez poistenia.