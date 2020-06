VIDEO Pellegrini sa pustil do Matovičovej vlády po 100 dňoch: Nemajú žiadny plán, ekonomika je chromá!

BRATISLAVA - Už je to takmer 100 dní, čo prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala po februárových parlamentných voľbách novú vládu Igora Matoviča. Pri nástupe do funkcie sa matovičovci rovno prehupli do koronakrízy a ich výsledok teraz hodnotí odídenec zo Smeru a podpredseda parlamentu Peter Pellegrini.

VIDEO Tlačová konferencia Petra Pellegriniho:

Slová chvály v kontexte zdravotnej situácie a kritika ekonomického stavu

Tlačovku začína Pellegrini slovami hodnotenia. "Vláda má 100 dní na to, aby sa rozpozerala a postupne začala napĺňať svoje programové vyhlásenia. Musím však povedať, že táto vláda nastúpila v období jednej z najväčších skúšok, v akej sa Slovensko ocitlo," hovoril Pellegrini na margo koronakrízy a tým pádom aj mení pohľad na prvých 100 dní.

"Oceňujem, že vláda po nástupe pokračovala v našich opatreniach. Znížili tým riziko nákazy na ochorenie COVID-19. Prvú vlnu sme zvládli naozaj veľmi dobre," pokračuje Pellegrini s pochvalami, no prešiel aj na kritický tón. "Kým tá zdravotná časť je nateraz v poriadku, tá ekonomická je chorá," konštatuje Pellegrini a hovorí, že ekonomická "noha" je chromá. Pellegrini hovorí, že novela z retortu hospodárstva síce znie "sexy" no nepomôže ekonomike ako takej.

"Veľmi si vážim odborníkov na zdravie a epidemiólogov, no mrzí ma, že dodnes sa na televíznych obrazovkách stále vyjadrujú len z tohto zdravotného konzília a nie z ekonomického," pokračuje Pellegrini. Ten sa pozastavil aj nad tým, čo píše premiér Igor Matovič aj na svoj vlastný účet na Facebooku. "Rešpektujem, že sa nemôžete naučiť byť ministrom, ale po troch mesiacoch ministrovania už musí byť na vás vidieť aj nejaký posun. Ak nenastal doteraz, nenastane vôbec," konštatuje expremiér. Občania podľa neho môžu zabudnúť na predvolebné sľuby vládnych strán.

Programové vyhlásenie vlády len ako zdrap papiera

"Naplnili sa naše obavy, že cieľom volieb bolo za každú cenu dostať kormidlo a, žiaľ, teraz sa ukazuje aj to, že sa snažia za každú cenu zostať pri moci. Je to vláda sklamania. Žiadna vláda v histórii nedokázala tak rýchlo spraviť zo svojho PVV len zdrap papiera," kritizuje bývalý líder kandidátky Smeru. Opakovanie kritizuje novo obsadené vládne posty aj v prípade lesníka na čele nemocnice či obsadzovanie postov banskom úrade pod vedením SaS. "Stačí, aby ste s niekým boli kamarát a aby ste s niekým chodili na jachtu a oni vás posadia na teplé miestečko v štátnej správe," uvádza Pellegrini.

Bojím sa, čo ešte príde, hovorí Pellegrini

"Ešte som nezažil premiéra, ktorý by sa takto alibisticky staval k vedeniu štátu," tvrdí o Matovičovi Pellegrini s tým, že za všetko je v prípade nejakého problému zodpovedný niekto iný, len nie premiér. "Táto vláda po 100 dňoch ukázala voličom to, ako ich oklamala, a to sme ešte len na začiatku," povedal bývalý premiér s tým, že sa bojí toho, čo ešte len príde, keďže sme len na začiatku.

Podľa exministra hospodárstva Petra Žigu vláda nemá v kontexte ekonomiky žiadny plán. "Pamätáme si ešte, ako Matovič po voľbách hovoril o plánoch s tým, ako si poradí s koronakrízou aj po zdravotníckej a aj po ekonomickej stránke," konštatuje Žiga.

Pellegriniho v kauze Kollárovej diplomovky Matovič neprekvapil a sklamal ho

Po kauze Kollárovej diplomovej práce sa Pellegrini nedostal do zóny prekvapenia. "Mňa ten včerajší postoj premiéra neprekvapil, ale prekvapila určite jeho voličov, keď vyšiel z pomyselného radu. On poevdal, že v rámci zachovania poriadku nebude robiť nič," hovorí Pellegrini. Skupina okolo Pellegriniho bude čakať na to, aký krok urobí Kollár po rozhovore s premiérom Matovičom, no nedúfajú v pozitívny výsledok. "Čudujem sa vládnym poslancom, že im toto neprekáža," odkázal poslancom expremiér.

Vláda nastúpila v marci

Prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu 21. marca 2020 v Prezidentskom paláci vymenovala novú vládu Igora Matoviča (OĽaNO). Vládnu koalíciu utvorili štyri strany a hnutia, a to OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. V Národnej rade (NR) SR získali ústavnú väčšinu. Víťaz volieb OĽaNO vo vláde obsadil sedem ministerských pozícií, Sme rodina a SaS obsadia po tri ministerstvá a Za ľudí dve.

Ministerstvo financií vedie Eduard Heger, ministerstvo vnútra Roman Mikulec, rezort zdravotníctva Marek Krajčí, ministerstvo obrany Jaroslav Naď, rezort pôdohospodárstva povedie Ján Mičovský, ministerstvo životného prostredia Ján Budaj a rezort kultúry Natália Milanová (všetci OĽaNO).

Hnutie Sme rodina má tri rezorty. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vedie Milan Krajniak, rezort dopravy a výstavby Andrej Doležal a post podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý.

Najmenej rezortov získali SaS a Za ľudí

Tri ministerstvá si zobrala SaS. Na ministerstvo školstva nastúpil Branislav Gröhling, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí sa stal Ivan Korčok a rezort hospodárstva vedie predseda SaS Richard Sulík, ktorý je zároveň prvým podpredsedom vlády pre ekonomiku.

Strana Za ľudí získala dva rezorty, na ministerstvo spravodlivosti nastúpila Mária Kolíková a post podpredsedníčky vlády a ministerky pre investície a regionálny rozvoj obsadila Veronika Remišová. Pod tento rezort sa má presunúť celá organizácia a koordinácia čerpania eurofondov, má to byť transformácia súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.