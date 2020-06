Threema 2 odhaluje nové podozrenia! Kočner posielal predtým, ako ho zbalili, ďalšiu smrtku

BRATISLAVA - V polovici mája 2020 prenikla na verejnosť dovtedy nezverejnená komunikácia Mariana Kočnera. Ide o správy, ktorými v oficiálnych spisoch nedisponovala ani polícia. Ide o takzvanú Threemu 2. Topky.sk získali doteraz nezverejnenú komunikáciu z Kočnerovho telefónu. Pri jej analýze sme narazili na niekoľko šokujúcich správ. Tak ako v Thremme 1, aj v Thremme 2 sa objavil symbol smrtky. Ten prvý orgány činné v trestnom konaní spájajú s vraždou Jána Kuciaka, ten druhý by mohol nasvedčovať tomu, že Kočner plánoval spolu so Zsuzsovou aj vraždu prominentného právnika Vladimíra Kána.

Komunikáciu Mariana Kočnera v šifrovanej aplikácii Threema s vplyvnými ľuďmi, ktorú mali pôvodne policajti k dispozícii, obsahovala dáta od 26. septembra 2017 do 18. mája 2018. Najnovšie zistenia, ktorými disponujú Topky.sk však vychádzajú z komunikácie zahŕňajúcej obdobie až do 28. júna 2018. Teda do času, keď Najvyšší súd poslal Kočnera v súvislosti s kauzou televíznych zmeniek do vyšetrovacej väzby. Dôvodom, prečo sa o týchto správach doteraz nevedelo, má byť chybná extrakcia dát, ktorú polícia odhalila iba nedávno.

Spomínaná smrtka sa v Threeme 2 objavila v komunikácii medzi Marianom Kočnerom a bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou.

30. mája 2018 píše Končer Jankovskej "Asi bude treba dákeho žida zarezať...☠️". Podobný emotikon Marián Končer už použil. Bolo to v deň vraždy Jána Kuciaka. V stredu 21. februára 2018 podvečer, poslal Alene Zsuzsovej správu, v ktorej boli iba štyri emotikony bez textu. Prvý bol symbol pre číslo päťdesiat, druhým emotikonom bola šípka doprava s anglickým slovom soon (čoskoro), ktorá smerovala na symbol smrtky.

Podľa slovníka emotikonov – Emojipedia, smrtka najčastejšie vyjadruje smrť alebo nebezpečenstvo. Táto komunikácia sa stala v práve prebiehajúcom procese v kauze vraždy Jána Kuciaka, jedným z kľúčových dôkazov, ktoré majú Mariana Kočnera usvedčovať z objednávky vraždy novinára.

Najlepší kamarát Lučanského

Komunikácia na ktorej konci je smrtka, začína diskusiou medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou. Píšu si o tom, kto by bol, po odvolaní Tibora Gašpara, pre nich najvhodnejší policajný prezident.

27. 5. 2018 píše Jankovská Kočnerovi: „Kokos, to nevedia nájsť normálneho prezidenta?“ Kočner v zapätí Jankovskej odpisuje, že to bude naďalej riadiť Gašpar. „Nech zavolajú Mičietu z dôchodku,“ odpisuje Jankovská Končerovi. „Ti drbe?“ reaguje v okamžite Kočner. „Ja som s ním vždy dobre vychádzala,“ a prichádza hneď aj s ďalším návrhom, „Alebo Ivana Ševčíka,“. Marian Kočner na návrhy Jankovskej reaguje... „Daj pokoj to sú KÁNOVCI,“. Po tejto diskusii prešli Kočner s Jankovskou pozvoľna inú tému. K svojim tipom sa opäť vracajú o tri dni neskôr.

30.5.2018 píše Kočner Jankovskej „Tak že zas Lučanský?“. Jankovská vzápätí odpisuje „ Hej. A aj bude. Je ok? Myslim vo vzťahu k tebe. Lebo je veeeeľmi zadobre so židákom,“ píše Jankovská Kočnerovi s tým, že židom alebo židákom v komunikácii označujú právnika Vladimíra Kána. „Viem to a nepáči sa mi to. Kali je úplný KO..T,“ reaguje okamžite Kočner. „Niečo vymyslíme. Ale určite ho bude tlačiť proti tebe,“ zamýšľa sa Jankovská.

Kočner: On je zadobre hlavne so Šuflíkom (pozn. red. prokurátor Peter Šufliarsky)

Janokvská: To tiež

Kočner: Ja sa s ním poznám, aj máme veľa spoločných známych... Ale židák mu je ako brat...

Jankovská: No pekne. Ide o to či ho bude poslúchať. Musíme sa s nim skámošiť

Jankovská: Strašne na teba hádžu špinu. Syn mi hovoril

Kočner: U židákov ?😁

Jankovská: Hej

Diskusia končí už spomínaným emotikonom, ktorý neveští nič dobré. „Asi bude treba dákeho žida zarezať...☠️“ odpísal Jankovskej v správe Kočner. V tom čase štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti reaguje „výbuchom smiechu“ - troma smajlíkmi.

Alena Zsuzsová opäť na scéne

Jedna správa so smrtkou by hneď nemusela znamenať vraždu. Lenže Marian Kočner, podobne ako v prípade Jána Kuciaka, plný strachu z advokáta písal Alene Zsuzsovej spoluobžalovanej v prípade vraždy novinára a obvinenej z objednávky vrážd prokurátorov Žilinku, Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšice.

4.6.2018 píše Kočner Zsuzsovej "JUDr. Kán je ko..t ktorého najlepší kamarát je Lučanský a Šufl.... A Kán je ŽID KTORÝ MA NENÁVIDÍ !!!! Tak to už ber vážne. Doteraz nevedeli preraziť cez Gašpara. Teraz majú cestu voľnú !!!! Chápeš ???“ napísal Zsuzsovej Marian Kočner s tým, že keď sa im podarí ho zavrieť, tak im všetky média budú tlieskať a pridal aj titulok, ktorý by sa potom mohol objaviť. „Nový policajný prezident UROBIL S KOČNEROM PORIADOK !!!!!!!!!!!!“ Ďalšie slová určené Zsuzsovej nasvedčujú tomu, že Marin Kočner v strachu, že ho zavrú, stráca v správach nervy. „Dopi.i tak to už ber vážne“.

Po „výbuchu“ Mariana Kočnera prichádza reakcia Zsuzsovej. Jej slová v kontexte s dnes už známou informáciu vychádzajúcou z obvinenia, podľa ktorého v tom čase pripravovala likvidáciu prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica vyvoláva silné podozrenie, že sa bavia o vražde a určení si priorít, koho majú vlastne zavraždiť.

Zsuzsová - Kočnerovi „Ty mi nerozumieš. Ja to beriem VAZNE !!!!"

Zsuzsová - Kočnerovi "Až veľmi vážne !!!"

Zsuzsová - Kočnerovi „A Ty to vieš najlepšie. Preto som Ti hovorila aby si si rozmyslel prioritu. Alebo osloviť naraz viac.“

Čas jeho konca sa blíži

O dvadsaťštyri dní neskôr, 28.6.2018 rieši Kočner s Monikou Jankovskou senát, ktorý má rozhodovať o jeho vzatí do väzby. Riešia ho už niekoľko dní. Podľa správa oslovili sprostredkovane, ale aj priamo cez Moniku Jankovskú všetkých členov senátu, aby Kočner zostal na slobode. Kočner vo veľkých však okolo deviatej hodiny ránom opäť prenesie debatu na advokáta Vladimíra Kána. O 9:17 hodine pristála v mobile Moniky Jankovskej správa, ktorá v kontexte správ so Szuzsovou vyznieva až príliš jasne. „Prosím Ťa ver mi. Čas jeho konca sa blíži. Viac nepoviem ale môžeš na to zobrať jed...“ Jankovska odpisuje... "Je mi z toho fakt zle"...

Vyhrážal sa mi

Muž, ktorý sa dostal do nemilosti Mariana Kočnera je majiteľom advokátskej kancelárie v Bratislave. V súvislosti s vážnymi podozreniami, ktoré vyplynuli z Threemy 2 sme Vladimíra Kána kontaktovali. Ten na potenciálnu hrozbu reagoval otvorene. „V tejto súvislosti ma polícia zatiaľ nekontaktovala. To, že by mohla prísť takáto objednávka ma však neprekvapuje. Priamo aj nepriamo sa mi Marian Kočner viac krát vyhrážal. Naposledy to bolo pár dní pred jeho vzatím do väzby,“ napísal nám v reakcii na nové zistenia advokát Vladimír Kán.

V súvislosti s vyhrážaním Mariana Kočnera, podľa našich informácií vypovedal aj na polícii. Kočner sa mal Kánovi vyhrážať dva dni pred vzatím do väzby, keď pri náhodnom stretnutí s Kánovym svokrom, advokátovi odkázal, nech sa veľmi neteší, lebo na neho ešte príde. Kočnerovo vyhrážanie môže podľa advokáta Kána súvisieť s kauzami, ktoré rieši.

„Vzhľadom na to, že v kauze Technopol Servis spolu s ďalšími advokátskymi kanceláriami vyše 4 rokov aktívne bojujeme proti zločinom pána Kočnera a spol., predpokladal som, že z jeho strany a zo strany bývalého sudcu Sklenku, či ostatných zainteresovaných v určitom čase voči nám prídu aj nepriateľské kroky. Vzhľadom na našu dlhoročnú averziu a moje vedomosti o jeho praktikách by bolo naivné očakávať, že sa pán Kočner o niečo nepokúsi aj voči mojej osobe. Vnímal som ho ako protistranu v súdnych konaniach a náš vzťah bol bez predstierania otvorene nepriateľský,“ uzavrel advokát Vladimír Kán.

Reakcia polície

Na policajné prezídiu sme v súvislosti s informáciami vyplývajúcimi z Threemy 2 ako aj s vyhrážkami od Mariana Kočnera, o ktorých vypovedal advokát Vladimír Kán pred policajným vyšetrovateľom zaslali viacero otázok. „V súvislosti s komunikáciou sa polícia zaoberá všetkými podozreniami, ktoré z nej vyplývajú, no vzhľadom k tomu že sú predmetom preverovania, nie je možné sa k nim bližšie vyjadriť,“ napísal v reakcii na otázky súvisiace so správami a smrtkou policajný hovorca Michal Slivka.

V reakcii na vyhrážanie zo strany Mariana Kočnera Vladimírovi Kánovi prostredníctvom svokra hovorca napísal, že v súvislosti s ďalšími otázkami v konaní podľa Trestného poriadku nevyplynul dôvod na trestné stíhanie.