Megaproces s Ruskom a mafiánmi ONLINE: Manželka exšéfa Markízy bránila, vagabundi sa smiali

BRATISLAVA - Po zrušenom aprílovom termíne v súvislosti so šírením nového koronavírusu proces v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej pokračoval 18. júna. V prípade je hlavný obžalovaný bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko a ďalší traja spoluobžalovaní - bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, na doživotie odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák a jeho komplic Miloš Kaštan.

proces sa konal v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava

prebiehal za prísnych bezpečnostných opatrení

na pojednávaní odznela výpoveď Ruskovej exmanželky Viery, ktorá bývalého partnera bránila, uviedla, že obeťou nie je Volzová

k slovu sa dostal aj Róbert Bíly, niekdajší šéf piešťanskej vetvy piťovcov. Počas jeho výpovede sa úškrnom neubránil obžalovaný Kaštan

Štvorica obžalovaných.

15:15 - Vyjadrenia po skončení procesu v kauze údajnej objednávky vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko.

15:05 - Výpoveď Róberta Bíleho je na konci. Viac podrobností prinesieme v ďalšom článku.

14:47 - "Čongrády neuviedol, akú konkrétnu úlohu mali zohrať sýkorovci pri odstránení Volzovej," povedal Bíly.

14:40 - Bílemu položil otázky obžalovaný Kaštan.

14:30 - "Ja nesledujem každé správy, možno som zachytil, čo ja viem, či som zachytil,“ povedal Bíly k tomu, či vie, prečo Ruska vzali do väzby, či to sledoval v médiách. Obžalovaný Miloš Kaštan sa uškŕňa na tom, ako počas otázok advokáta Paru na svedka vzniká chaos. Je to viditeľné aj napriek tomu, že má na tvári rúško.

14:00 - O vzťahu s Volzovou Bílemu podľa jeho slov Čongrády nehovoril.

13:55 - Bíly opísal, že bol od roku 1998 s Čongrádym v dennodennom kontakte, priznal, že pre neho robil vymáhanie pohľadávok. "Robili sme biznis," vyjadril sa.

13:50 - „Ideme ovládnuť Markízu, pracujeme na tom, bude to zložité,“ mal povedať Bílemu sýkorovec Peter Čongrády (vtedajší bos podsvetia, zavraždili ho v roku 2004) po incidente s jeho bratom, ktorý sa opil sa oslave a vykrikoval práve o záležitostiach Markízy.

Mal sa tiež vyjadriť, že je objednávka na likvidáciu Volzovej. Svedok uviedol, že to bolo asi v lete roku 1998 alebo 1999.

13:45 - Bíly sa vyjadril, že obžalovaného Pavla Ruska nepozná.

13:40 - Pred senát Okresného súdu Bratislava II predstápil svedok Róbert Bíly. Ten sa na slobodu dostal minulý rok, na rováši mal lúpež aj vydieranie. Neskôr začal spolupracovať s políciou.

Róbert Bíly

13:30 - Ondruš si nemyslí, že mal Rusko ochranku preto, že by sa bál. Opísal, že v čase vzniku televízie Markíza bol mediálne známou osobou, a občas mal problém sa niekam "predrať" cez dav ľudí. "Možno preto," poznamenal.

13:25 - Bývalý šofér opísal aj vzťah Ruska a Volzovej. Označil ho ako "chladný".

13:20 - S Volzovou sa Ondruš stretol v televízii, poznal ju. Opísal však, že s ňou občas prehodil zdvorilostné frázy, inak v kontakte neboli.

13:15 - Ondruš potvrdil, že Ruska viezol do Banskej Bystrice. Uviedol však, že on sám zostal v aute a v tom čase nevedel, s kým sa Rusko stretol. K schôdzke došlo podľa jeho slov v podvečerných hodinách, trvala približne hodinu, možno menej. Že išlo o stretnutie s Černákom sa Ondruš mal dozvedieť s odstupom týždna či dvoch. "Ja ako šofér som dostal adresu," uviedol.

13:00 - Koniec prestávky. Pojednávanie pokračuje výpoveďou ďalšieho svedka, Radovana Ondruša. Taktiež pôsobil ako Ruskov šofér, a to v rokoch 1997 až 1999.

11:53 - Nasleduje prestávka. Pojednávanie bude pokračovať výsluchom svedkov o 13. hodine.

11:48 - "V ´97 bol strašný boom, všetci chceli mať ochranku, každý sa niečoho obával," vyslovil Naništa.

11:40 - Naništa problém medzi Ruskom a Volzovou zaregistroval v roku 1998, keď Volzová prišla do Markízy s vlastnou ochrankou.

11:37 - Niekdajší šofér a zároveň ochrankár tiež opísal, že náplňou práce ochranky bolo stráženie Ruskovho bytu v Bratislave, jeho dcéry a manželky, samotného Ruska a tiež objektu televízie Markíza. "Navonok sa snažil pôsobiť vyrovnane, že nemá žiadne obavy, no mal strach," dodal Naništa.

11:35 - Naništa opísal Ruskovu reakciu na reportáž o Černákovi, ktorú v minulosti odvysielala televízia Markíza. Spomína si, že Rusko reagoval telefonátom do Markízy s tým, že ho zaradenie reportáže do vysielanie nahnevalo.

11:23 - Naništa si myslí, že Pavol Rusko si zadovážil ochranku, lebo bol mediálne známa osoba. "V tej dobe (v 90. rokoch, pozn. red.) sa všetci snažili dostať k nemu a riešiť s ním veci," opísal s tým, že išlo o preventívny krok.

11:17 - V deň, keď sa mal Rusko stretnúť v Banskej Bystrici s Mikulášom Černákom, Naništa nešoféroval. Za volantom mal v tom čase sedieť jeho kolega Ondruš.

11:15 - Koniec prestávky, pojednávanie pokračuje výsluchom Ruskovho niekdajšieho šoféra Branislava Naništu. Spoznali sa v roku 1997, keď Naništa začal pracovať v televízii Markíza ako ochranca budov. Neskôr prešiel k Ruskovi.

10:56 - Nasleduje krátka prestávka.

10:43 - Na otázku, akú spoločenskú reputáciu mal Mikuláš Černák v 90. rokoch, Rusková priznala, že nie dobrú. "Bol považovaný za hlavu podsvetia v Banskej Bystrici," ujasnila. Na políciu však ona ani Rusko nešli, lebo jej podľa slov svedkyne nedôverovali. "Nebola tam dôvera, nemali sme dôveru podať trestné oznámenie. Vtedy sa to rovnalo tomu, že si objednáte u nich návštevu (u členov podsvetia, pozn. red.)," doplnila.

10:38 - Rusková opísala, že jej vtedajší manžel jej po stretnutí v Banskej Bystrici priblížil, že má informácie o tom, že niektorá z vetiev bratislavského podsvetia "má objednávku". "Pán Černák povedal, že sa na to popýta," dodala.

10:20 - Rusko počas svojej výpovede trval na tom, že na stretnutí s Černákom bol aj šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Jeho exmanželka potvrdila, že o tom hovoril po návrate z Banskej Bystrice. Kováčik však tvrdil, že o obsahu samotného stretnutia nevie. Mal ho len sprostredkovať.

10:10 - "Problémy začali, keď sa začala televízia budovať, keď sa ešte nevysielalo," pokračuje Rusková s tým, že to bolo okolo roku 1996. Podľa jej slov ju prekvapilo, keď jej o rok neskôr Volzová doručila výpoveď.

Volzová sa v minulosti pred súdom vyjadrila, že práve v roku 1997 sa dozvedela, že ju niekto plánuje zlikvidovať. Zamestnanci Markízy jej mali povedať, že by mala odísť zo Slovenska. Vraj si objednali jej vraždu. "Niekto ma chcel odstrániť, neodvážili sa mi však povedať, kto to bol," priblížila ešte v septembri Volzová.

10:03 - Rusková počas výpovede pred súdom priznala, že s Volzovou neskôr nemali dobré vzťahy. No v čase úplne prvého stretnutia, ku ktorému došlo v Slovenskej televízii, jej bola sympatická. Zašli si spolu aj na kávu.

09:55 - "Pani Sylvia Volzová nie je obeť," povedala Rusková. Volzovú označila ako vinníčku kauzy Gamatex.



09:45 - Ruskova exmanželka hovorí aj o možnom motíve likvidácie Volzovej. "Ja tam nevidím motív, pretože by automaticky prišiel (Pavol Rusko, pozn. red.) o licenciu a aj o celú televíziu," vyjadrila sa.

09:35 - Viera Rusková opätovne potvrdila, že vedela o stretnutí Ruska s Černákom. "Odcestoval do Banskej Bystrice, ja som zostala v Bratislave," priblížila.

Rusko v minulosti vypovedal, že v roku 1997 sa z vlastnej iniciatívy stretol s Černákom, no nie vo veci objednávky vraždy Volzovej. Podľa jeho slov chcel zistiť, či nebola objednávka na jeho likvidáciu.

09:27 - Na otázku, či má Rusková z niečoho alebo z niekoho strach, reagovala, že nemá strach z ničoho a nikto ju pred konaním neinštruoval.

Fotografia z minulosti: Manželia Ruskovci bok po boku.

09:20 - Prítomná je aj exmanželka Pavla Ruska, ktorá bude vypovedať ako prvá. K slovu sa dostane aj Róbert Bíly, bývalý šéf piešťanskej vetvy piťovcov.

09:15 - Na pojednávanie priviedli Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana. Róbert Lališ požiadal o konanie v neprítomnosti, rovnako aj Pavol Rusko. Rusko je stíhaný na slobode a monitorovaný elektronickým náramkom.



08:30 - Príchod prvých účastníkov konania. Na všetko dohliadali ozbrojené zložky.



Čo sa udialo počas minulých pojednávaní?

Vo veci sa naposledy konalo koncom januára tohto roku. Vtedy vypovedal ako svedok prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Cez Kaštana sprostredkoval v roku 1997 stretnutie Pavla Ruska s bosom Černákom. Rusko si chcel podľa Kováčika overiť, či mu niečo nehrozí. O obsahu stretnutia podľa svojich slov nevedel. Vypovedal aj bývalý ochrankár Pavla Ruska. Koncom septembra minulého roka zase vypovedala ako poškodená svedkyňa Volzová.

Takto vyzerala kedysi Sylvia Volzová. Jej aktuálnu podobizeň novinári zaznamenať nemohli.

Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája minulého roka. Kýbel, rovnako ako Pavol Rusko, účasť na príprave vraždy poprel. Černák a Kaštan sa k činu priznali.

Pavla Ruska spolu s podnikateľom Marianom Kočnerom 27. februára uznal senát Špecializovaného trestného súdu vinnými za falšovanie zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian Kočner dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Odsúdení avizovali odvolanie, vo veci bude tak rozhodovať Najvyšší súd SR.