Mafiánski bossovia opäť na súde: Proces s Ruskom v kauze vraždy Klaus-Volzovej odročili

Po dlhšom čase na súd prišiel aj Pavol R. a na proces eskortovali Černáka. Lališ a Kaštan sa eskortovať nedali, dali súhlas na pojednávanie v neprítomnosti. Pojednáva sa podobne ako doteraz v Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Bratislava. Predvolaní boli piati svedkovia - dostavili sa len štyria. Medzi nimi aj bývalá šéfka kancelárie predsedu vlády Vladimíra Mečiara - Anna Nagyová a bývalý Černákov spoločník Ján Kán. Naposledy súd koncom septembra vypočul troch svedkov - medzi nimi aj v kauze televíznych zmeniek neprávoplatne odsúdeného podnikateľa Mariana K.

Zdroj: TASR - Ivan Kríž

Vraždu si mal objednať podľa obžaloby Pavol R. u Černáka, ktorý mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája minulého roka. Kýbel i Pavol R. účasť na príprave vraždy popreli. Černák a Kaštan sa k činu priznali. Predchádzajúce tohtoročné aprílové pojednávanie bolo pre pandémiu zrušené.

Zdroj: TASR - Ivan Kríž

Pavla R. spolu s podnikateľom Marianom K. senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) 27. februára uznal za vinných za falšovanie zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian K. dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Rozsudok nebol právoplatný. Odsúdení už vtedy avizovali odvolanie, má tak rozhodovať Najvyšší súd SR. Odvolací súd určil termín verejného zasadnutia s dvojicou na 15. a 16. decembra.

Nagyová nevie nič o príprave vraždy

Bývalá riaditeľka kancelárie expredsedu vlády Vladimíra Mečiara Anna Nagyová nevie nič o kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. Nagyová v piatok vypovedala na hlavnom pojednávaní ako jedna zo svedkýň pred senátom Okresného súdu Bratislava II.

"Z obžalovaných poznám len Pavla R. a o prejednávanej veci nič neviem. Bola som zamestnaná na úrade vlády do decembra 1996 na pozícii riaditeľky kancelárie predsedu vlády. Nepoznám poškodenú Klaus-Volzovú," povedala Nagyová.

Na väčšinu otázok dozorovej prokurátorky a obhajcov, či mala kontakt s Klaus-Volzovou alebo vedela o hrozbách, ktorým mal čeliť obžalovaný Pavol R., odpovedala záporne. Rovnako nepozná Branislava Pravdu, bývalého šoféra Pavla R. Ten v minulosti vystupoval v prípade ako svedok. V rokoch 1996 - 1997 nemala žiadne poznatky ani o skupine sýkorovcov ani o skupine černákovcov. "O túto tému som sa nezaujímala," zdôraznila Nagyová.

Ako ďalší svedok vypovedal bývalý spoločník banskobystrického bosa Mikuláša Černáka v stavebnej spoločnosti. V minulosti sa stretol s obžalovaným Pavlom R. v Liptovskom Mikuláši. Riešil s ním len obchodné vzťahy. Klaus-Volzovú nepozná a jej meno počul len z médií. Vie však, že k jednému stretnutiu Pavla R. s Černákom v Banskej Bystrici došlo, keďže videl jeho auto v sídle bezpečnostnej spoločnosti Černáka. "Presné detaily si nepamätám," dodal.

Vyjadrenie Černákovho komplica

O príprave vraždy Sylvie Klaus-Volzovej nemá bývalý komplic banskobystrického bosa Mikuláša Černáka Ján Kán žiadne sprostredkované informácie. Uviedol to pred Okresným súdom Bratislava II, ktorý v piatok pojednáva prípravu vraždy. Obžalovaní sú exriaditeľ televízie Markíza Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, na doživotie odsúdený Černák a jeho komplic Miloš Kaštan.

Ku skutku si podľa vlastných slov veľa nepamätá. Kán si matne pamätá len stretnutie Černáka s Pavlom R. v sídle firmy banskobystrického bosa. Malo k nemu dôjsť niekedy v septembri, októbri 1997. Nemá vedomosti, kto ho sprostredkoval. Predpokladá, že by to mohol byť podnikateľ a prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. "Videl som ho v prvom aute, ktoré prichádzalo do sídla firmy," povedal svedok.

Z druhého auta podľa neho vystúpil Pavol R. a zadným vchodom išiel do firmy. Kán nevedel za kým, ale podľa neho mohol ísť jedine za Černákom. O tom, že dôvodom stretnutia banskobystrického bosa s Pavlom R. mala byť objednávka na vraždu, sa dozvedel pred pár rokmi z médií.

Kán bol v rokoch 1996 - 1998 kamarát s Kaštanom a Černákom. "V tomto období som mal s nimi priateľský vzťah a podieľal som sa na trestnej činnosti, okrem iného na výpalníctve a iných trestných činoch," vypovedal. Svedok poznal aj obžalovaného Lališa.

Proces odročili

Trojčlenný senát Okresného súdu Bratislava II odročil v piatok po výpovediach štyroch svedkov hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej na začiatok februára.