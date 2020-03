ROZHOVOR Mafiánsky boss Mikuláš Černák: Koronavírus v base, o Matovičovi aj o premiérovej hnačke

V rozhovore s obávaným Mikulášom Černákom sa dozviete aj to, ako vníma Borisa Kollára, ktorý mál blízke vzťahy s najvyššími predstaviteľmi slovenského podsvetia na pozícii predsedu parlamentu. Mikuláš Černák to povedal na rovinu!

Ako ovplyvnil koronavírus váš život a vlastne všetkých väzňov vo väznici?

My sme tu vlastne v karanténe aj bez pandémie COVID 19, takže okrem toho, že máme zrušené návštevy rodinných príslušníkov, náš režim nebol ovplyvnený do takej miery, aby nás to tu nejakým spôsobom ešte viac obmedzovalo alebo ohrozovalo na zdraví. Samozrejme, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže nosia ochranné rúška a rukavice a nejaké opatrenia sú tu zavedené.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Volili ste?

Áno.

Ako vnímate novú vládu na čele s Igorom Matovičom?

Pred voľbami sa deklarovali ako zmena, tak im držím palce.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ste voličom tejto koalície?

Áno, volil som OĽANO na čele s dlhoročným bojovníkom proti korupcii a mafii Igorom Matovičom. Má v hnutí aj mnoho čestných a odborne zdatných ľudí, ktorí majú všetky predpoklady spoločnými silami s ďalšími koaličnými partnermi konečne tú zmenu na Slovensku nastoliť. Táto novovzniknutá vláda zmeny má silnú podporu aj v prezidentskom paláci, kde máme pani prezidentku so zmyslom pre slušnosť a spravodlivosť, tak dúfam, že tú dôveru pani prezidentky, ako aj dôveru občanov, nesklamú.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Ako vnímate nového ministra vnútra Romana Mikulca? Poznáte ho?

Pána Mikulca osobne nepoznám, sledoval som však v médiách tú kauzu údajnej sabotáže, z ktorej bol obvinený. Jeho zverejnený profesný rast najmä vo VSS (Vojenská spravodajská služba, pozn. red.) a aj táto nepríjemná skúsenosť s falošným obvinením mu môžu byť veľkou devízou pri tejto manažérskej funkcii – ministra a rozhodovaní sa. Osobne som však prišiel do kontaktu s jeho štátnym tajomníkom pánom Kyselicom pri kauze Pavol Rusko v trestnej veci prípravy vraždy Sylvie Volzovej, kde on bol v pozícii vyšetrovateľa a môžem vám potvrdiť, že je to čestný a skúsený odborník v tomto rezorte, ktorý sa nebojí pod svoj názor podpísať bez ohľadu na rôzne zákulisné tlaky svojich nadriadených, ktorí sa snažili tým lobovať za určitých politikov, oligarchov a mafiánov. V Policajnom zbore je veľa čestných a skúsených vyšetrovateľov, odborníkov, no bude veľmi dôležité, komu dajú dôveru na riadiacich pozíciách a na stoličke policajného prezidenta. K tomu súčasnému sa ja radšej vyjadrovať nebudem, aby Milan (Lučanský, pozn. red.) zase nevyplakával, že je to z mojej strany akási pomsta.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Očakávate nejakú zmenu v rámci reformy súdnictva, ktorú nová vláda sľubuje a vidíte tam nejakú nadej na zmenu?

Pani Kolíková vyzerá byť rázna žena, ktorá ten rezort aj pozná, nakoľko tam pôsobila ako štátna tajomníčka, tak sám som zvedavý, aké reformy v rámci súdnictva budú prijaté a potom aj účinné na nevyhnutné ozdravenie a vyčistenie súdnictva na Slovensku. Môže to fungovať jedine tak, keď bude nastavený systém v súčinnosti s morálne a odborne zdatnými osobnosťami aj v Súdnej rade, aj na súdoch a dôležité je, aby sa súdnictvo začalo konečne čistiť aj zvnútra – samé. Tiež by bolo potrebné začať sa vážnejšie zaoberať aj väzenstvom a odporúčaniami Európskeho výboru – CPT (Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) správou pre vládu, ktorá poukazuje na veľa nedostatkov v porovnaní s inými štátmi EÚ.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Čo by sa podľa vás malo v súdnictve urgentne zmeniť?

Uviedol som vám to vyššie, tento systém a ľudia v ňom zlyhávajú väčšinou vtedy, keď vedia, že majú na to priestor, ktorí im umožňujú vytvárať tí, ktorí vládnu. Aj vo vyspelých demokratických krajinách môže dôjsť k takýmto zlyhaniam, akých sme boli svedkami ostatných dní pri kauze obvinených sudcov, ak zlyháva štát a kontrolné mechanizmy v ňom. Potom tu máme aj ďalší problém s neskorou spravodlivosťou.

Ako vnímate, že sa novým predsedom parlamentu stal človek, ktorý mal blízko k Petrovi Steinhubelovi alias Žaluďovi, Jurojovi Ondrejčákovi alias Piťovi a vôbec k slovenskému podsvetiu - Boris Kollár?

Pôsobil som v riadiacej pozícii organizovaného zločinu v 90. rokoch a ja neviem o tom, že by bol jeho súčasťou Boris Kollár. To, že sa niekto odfotí s mafiánom, ešte neznamená, že sám je mafián. Ja posudzujem ľudí podľa toho, čo dokázali a nie podľa toho, s kým vyrastali na jednom sídlisku. Treba mu preto dať šancu a hodnotiť ho o 4 roky.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poznali ste ho alebo stretli ste sa s ním?

Nepoznám Borisa Kollára osobne, stretol som ho iba raz na lyžiarskom vleku v roku 2002 na Štrbskom plese, keď som tam bol na tej povestnej lyžovačke, z ktorej dostal hnačku vtedajší premiér SR Mikuláš Dzurinda. Boris Kollár v tom čase ten lyžiarsky vlek asi prevádzkoval.

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš