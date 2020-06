Vypočúvanie kandidátov na sudcu Ústavného súdu má byť začiatkom septembra

Ústavný súd rozhoduje, či obvinení sudcovia ostanú vo väzbe.

BRATISLAVA - Vypočúvanie kandidátov na ústavného sudcu by malo byť začiatkom septembra, v rovnakom termíne by mohol byť aj verejný híring kandidátov na generálneho prokurátora. Povedal to predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO). Koaliční poslanci zatiaľ nemajú návrhy na kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, podávať sa môžu do 10. júla. Na tomto súde sa uvoľnilo miesto sudcu potom, čo sa Mojmír Mamojka vzdal funkcie. Zanikla mu na konci mája.