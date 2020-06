MIMORIADNE Premiér Matovič oznámil poslednú vlnu uvoľňovania! Pozrite si, čo všetko sa mení

premiér Matovič dnes spolu s ministrom školstva a konzíliom odborníkov oznámi výsledky rokovania konzília

do ôsmich krajín môžu Slováci vycestovať už na 48 hodín bez testu a bez povinnosti ísť do karantény

od stredy 20. mája začala na Slovensku 4. fáza uvoľňovania opatrení

od stredy 3. júna nastala 5. fáza uvoľňovania

hranice medzi Slovenskom a Českom sa otvorili od 4. júna

núdzový stav trvá aj naďalej, skončiť by sa mal v polovici júna, zatiaľ nie je jasné, či ho premiér plánuje predĺžiť, alebo nie

NAŽIVO Premiér Matovič informuje o výsledkoch rokovania

10:58 „Zavreté obchody v nedeľu stále zostávajú v platnosti,“ povedal Matovič.

10:52 Zmeny v školstve

10:51 Menia sa pravidlá pre vnútorné prevádzky, budú len odporúčaním

Od stredy 10. júna sa menia pravidlá pre vnútorné prevádzky a reštauračné zariadenia. Prevádzkovatelia si už nebudú musieť vyberať medzi maximálnym limitom jedného zákazníka na 10 štvorcových metrov (m2) či minimálnym rozstupom dvoch metrov medzi zákazníkmi, bude to len odporúčané.

10:49 Návrat do škôl stále ostáva na dobrovoľnej báze.

10:47 Voči všetkým 19 krajinám, v rámci ktorých je povolený voľný pohyb, je otvorená akákoľvek doprava vrátane leteckej.

10:45 Od zajtra budú povolené hromadné akcie do 500 osôb. Od 1. júla by mali byť povolené až do 1000 osôb. „Nepredpokladáme, že sa to bude v lete meniť,“ uviedol hlavný hygienik.

10:40 Od stredy sa ruší povinná štátna karanténa a e-karanténa pre ľudí, ktorí prídu z 19 krajín, povedal premiér.

10:34 Zmeny v nosení rúšok

Nosenie rúšok do dvoch metrov vonku bude už len odporúčaním. Pri uzavretom kolektíve na pracovisku, ak sú ľudia od seba dva metre budú nosenie rúšok tiež len odporúčané. Rozloženie stolov s odstup dvoch metrov v podnikoch už nebude povinné, len vo forme odporúčania.

10:33 Od stredy sa ruší povinná štátna karanténa a e-karanténa.

10:30 Otvárajú sa aj nočné kluby a detské kútiky.

10:28 Zmeny v školstve

Od 10. júna sa otvárajú centrá voľného času a základné umelecké školy. Od budúceho pondelka (15. júna) sa rušia obmedzenia počtov žiakov v materských škôlkach a na prvom stupni základných škôl (plus piaty ročník).

Od 22. júna môžu ísť do školy aj ostatní žiaci. „Symbolicky ten posledný týždeň.“

10:27 Cestovanie sa rozšíri o ďalších 16 krajín - Nemecko, Lichtenštajnako, Švajčiarsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšško, Fínsko, Nórsko, Dánsko, Island, Slovinsko. „Krajiny sú bezpečné pre občanov Slovenskej republiky, zhodlo sa konzílium odborníkov,“ uviedol Matovič.

Núdzový stav je stále otázny

Najväčšou otázkou je zrejme rušenie núdzového stavu. Väčšina ministrov či poslancov nevidí dôvod na jeho predĺženie. Kritika sa ozvala aj z radov opozície. Premiér však uviedol, že si počkajú na rozhodnutie odborníkov. Zrušenie núdzového stavu bolo podľa ministra vnútra Romana Mikulca témou minulotýždňového zasadnutia krízového štábu. Potvrdil, že na štábe navrhne zrušenie tohto stavu.

Skôr ako po 90 dňoch sa núdzový stav určite rušiť nebude. Ešte minulý týždeň to uviedol predseda vlády Igor Matovič, ktorý dodal, že ak bude prevládať priaznivá epidemiologická situácia, núdzový stav sa predlžovať nebude.

