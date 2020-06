FOTO Na Spiši došlo k tragickej nehode motocyklistu: Ďalší sa vážne zranil

K tragickej nehode došlo približne o 18.00 h, 30-ročný motocyklista išiel medzi obcami Jamník a Odorín. Pri predchádzaní dvoch pred ním jazdiacich motocyklistov a vozidla, a následnom zaraďovaní sa späť do pravého jazdného pruhu, pred autom narazil do pravého zvodidla a následne spadol na vozovku.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

„Motocykel odhodilo vľavo do protismernej časti cesty. Pri dopravnej nehode utrpel motocyklista zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým, žiaľ, podľahol,“ spresnil. K vážnej dopravnej nehode došlo aj hodinu pred tým, a to medzi obcami Hnilčík a Hnilec.

Päťdesiattriročný motocyklista z okresu Prešov podľa polície v dôsledku nesprávnej techniky jazdy a rýchlosti prešiel do protismeru. Ľavou časťou motocykla narazil do zvodidiel, následne cez ne z motocykla prepadol a rázom spadol dole asi osem metrov pod úroveň cesty.

„Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému zraneniu vodiča motocykla, leteckou záchrannou službou bol transportovaný do košickej nemocnice, kde mu bol vykonaný aj odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok v organizme,“ dodal Ličák.