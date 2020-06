Prvé slová prezidentky o novom vzťahu! FOTO Jej partner Juraj bol iný človek, pozrite sa na tú zmenu

Je to skutočne tak. Rizman sa počas tohto roka rozhodol pristúpiť k zásadnejšej zmene svojho imidžu. Niekdajší člen občianskeho združenia Via Iuris, aktivista a bývalý šéf slovenskej pobočky Greenpeace sa rozhodol zhodiť dlhoročný cop jeho vlasov a voľnočasové oblečenie.

Rizman ešte v roku 2011 ako šéf Greenpeace na Slovensku Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Rizman má však po tele aj tetovania, ktoré v pozícii poradcu prezidentky neskôr schovával pod elegantným oblekom s kravatou a vestou.

Rizman sa dlhé roky objavoval s dlhými vlasmi Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Takto vyzerá Rizman dnes Zdroj: Facebook/Juraj Rizman

Bod zlomu

Napokon však prišla zmena aj po stránke vizáže a Rizman sa odhodlal zhodiť dlhoročné dlhé vlasy a svoj povestný cop, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou jeho imidžu. Poslednou pôvodnou spomienkou na "bývalého Rizmana" tak už ostáva len náušnica na ľavom uchu, o ktorej sa už tiež šepká, že netvorí súčasť Rizmanovho vzhľadu.

Rizman kedysi (vľavo) a dnes Zdroj: Facebook/Juraj Rizman

Čaputová priznala, že je šťastná

O novom vzťahu prezidentky sa už šuškalo dlhšie, no až v otvorenom rozhovore so Zlaticou Puškárovou na TV Markíza potvrdila, že zažíva radosť v osobnom živote. „V mojom osobnom živote to tak platí, že najviac som sa naučila, keď som bola "dole" - obrazne povedané,“ prezradila na túto tému Čaputová, no neskôr priznala aj očividný, nový vzťah. "Je to tak, som šťastná a som za to vďačná," povedala v televízii hlava štátu.