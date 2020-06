Robí to Čaputová aj Kate Middleton... a ľudia to žerú! FOTO Všimli ste si už tento detail?

Reprezentatívne pozície si vyžadujú dokonalý styling. Okolo Čaputovej aj Middleton sa preto neustále točí tím odborníkov, ktorí dohliadajú nielen na ich spôsoby, ale aj na ich vzhľad. Málokedy ich zastihnete neupravené, možno aj preto sú neraz vzorom pre iné ženy.

Všimli ste si však niekedy, čo má spoločné naša prezidentka s hviezdnou Kate Middleton? Na rozdiel od iných rozmarných vysokopostavených žien, obe "recyklujú" svoje oblečenie. Čo to znamená? Napriek tomu, že by si vôbec nemuseli obliecť dvakrát to isté, neváhajú to urobiť.

Zúčastňujú sa pri tom na významných podujatiach, kde málokedy, ak je to vôbec možné, uniknú nenásytným fotografom.

Chvála aj spoza hraníc

Naposledy sa Čaputová predviedla v cyklámenových šatách a v rúšku rovnakej farby počas vystúpenia v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Mnohým počas jej príhovoru neuniklo ani to, že jej odev je akýsi povedomý. Nuž, je to tak.

Zahliadnuť ste ho mohli aj počas slávnostného ceremoniálu v Prezidentskom paláci, pri príležitosti vymenovania novej vlády. Vtedy si našu prezidentku všimli aj zahraničné médiá, ako jedna z mála totiž doplnok, ktorý pre pandémiu "zdobí" naše tváre, zladila so šatami.