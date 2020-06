NA NÁVŠTEVE Obžalovaní z vraždy mafiánskeho bossa sú medzi nami!

„Súd do dnešného dňa vykonal viacero hlavných pojednávaní, na ktorých bolo vypočutých množstvo svedkov, vrátane utajeného svedka, a posledné pojednávanie bolo odročené pre neprítomnosť svedkov, ktorí sa väčšinou ospravedlňovali z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením choroby COVID-19,“ To sú dôvody, ktoré videli sudcu Andreja Mitterpáka k tomu, že prepustil na slobodu dvoch mužov obžalovaných z vraždy bossa Emila Novotného prezývaného Miťo. Strach z koronavírusu však už zrejme pominul a pojednávanie v prípade mafiánskej popravy z roku 2001 sudca vytýčil na 3. júna 2020 o 8:30 ráno. Na Okresný súd Košice I. by sa tak dnes mali dostaviť obaja obžalovaní.

Neprivezie ich však eskorta, mali by prísť bez pút sťa ctihodní občania. Či sa tak stane, ukážu najbližšie hodiny. Reportéri Topiek sa ešte pred týmto termínom za oboma obžalovanými vybrali s otázkami, ktoré sa týkali vraždy muža prezývaného Miťo, aj s otázkami, ktoré súvisia s dôvodmi ich prepustenia na slobodu. Mulík aj Svitnana sú dnes monitorovaní elektronickým zariadením pripevneným na nohe. Súčasťou prepustenia je obmedzenie ich pohybu. Vladimír Mulík môže ísť na záhradu novopostaveného domu v Studenci, kde býva. Slavomír Svitana nesmie prekročiť ani prah rodičovského bytu v Spišskej Novej Vsi, kde má trvalý pobyt.

Na návšteve u Vladimíra Mulíka

V Studenci neďaleko Spišskej Novej Vsi zrejme neexistuje človek, ktorý by o zásahu policajného komanda a dôvodoch zadržania ich suseda Vladimíra Mulíka nevedel. To čo, ale teraz skutočne nevedeli, bola informácia že ich sused, ktorého naposledy videli v putách, je už na slobode. Mulíka, ktorý mal byť podľa obvinenia strelcom na Emila Novotného, podľa slov susedov, od zadržania nevideli a v dome sa vraj nezdržiava ani jeho manželka s deťmi.

Keď sme im povedali, že Mulíka spoza mreží prepustili, zostali zaskočení. Prstom nám ukázali na novostavbu jeho domu, kde v januári 2019 zasahovali policajní kukláči. Na prvý pohľad pôsobil dom Mulíkovcov opustene. Po zazvonení a chvíli čakania sa otvorili vchodové dvere. V nich sa s pokrikom objavil Vladimír Mulík. Z našej návštevy nebol práve nadšený. Po našej otázke a jeho geste, dvere na svojom dome zabuchol.

Slavomír Svitana prehovoril o vražde bossa

Muž číslo dva, ktorého sudca prepustil na slobodu pre koronavírus sa pre vyšetrovanie vraždy Emila Novotného vrátil zo zahraničia. Trvalý pobyt má na sídlisku v Spišskej Novej Vsi, v byte svojich rodičov. Po stlačení zvončeka otvorila dvere mama obžalovaného muža. Po otázke, či je jej syn Slavomír Svitana doma, milá pani okamžite súhlasne odvetila. Po pár sekundách sa medzi dverami zjavil samotný Svitana. Práve on sa podľa obžaloby spolu s Vladimírom Mulíkom v auguste 2001 zúčastnil na vražde bossa Novotného. Mama so synom nás okamžite pozvali dnu. Slavomír Svitana na naše otázky reagoval s pokojom v hlase.

Poznali ste sa so zavraždeným Novotným?

Nepoznali sme sa vôbec osobne.

Je to podľa vás celé vymyslené?

Je to vykonštruovaná záležitosť.

A pán Mulík s tým má niečo?

To sa musíte spýtať jeho či on s tým niečo má.

Prečo vás teda vinia z tej vraždy?

Viete čo, ja sa k tomu celému vyjadrím keď to skončí.

Teraz máte povinnosť zdržiavať sa doma?

Áno teraz mám povinnosť byť doma. Nemôžem opustiť ani meter za prah bytu nemôžem ísť.

Vy ste prišli sám na políciu?

Ja som komunikoval s vyšetrovateľom, ja som osobne sám prišiel.

Vy ste sa dohodli na tom, že budete vypovedať?

Áno ja som sa dohodol s vyšetrovateľom, nemal som s tým najmenší problém vypovedať.

Prečo vás dali do väzby?

Lebo mali na to zrejme nejaký dôvod. Podozrenie...

To stačí?

Určite...

Tak zrejme nejaké dôkazy na vás majú?

Uvidíte na konci súdu. Nie sú žiadne dôkazy.

Cítite byť absolútne nevinní?

Áno... Samozrejme

Ešte sa okrem Vás spomínajú ďalšie mená, ktoré s tým prípadom mohli mať niečo spoločné?

Aj ja som sa rôzne veci dozvedel po dlhej dobe. Také veci, že som sa fakt divil. Tam sa spomína viacej toho.

Sú vraj ľudia, ktorí v tejto veci nie sú stíhaní?

Ja si myslím, že je kopec ľudí, ktorí ešte nie sú stíhaní v tejto veci...

Na slobodu pre koronavírus

Na slobodu sa Vladimír Mulík a Slavomír Svitana dostali ešte v apríli 2019. Dôvodom na prepustia mužov stíhaných pre vraždu bol podľa sudcu Andreja Mitterpáka koronavírus. „Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je vysoká pravdepodobnosť odročovania konaní z rovnakého dôvodu. Súd preto skúmal možnosti rozhodnutia o prepustení obžalovaných z väzby na slobodu za súčasného nahradenia väzobného dôvodu a na hlavnom pojednávaní 8. 4. 2020 v Košiciach rozhodol tak, že väzbu obžalovaných Vladimíra M. a Slavomíra S. prepúšťa oboch obžalovaných ihneď z väzby na slobodu,“ napísal sudca vo svojom odôvodnení.

Krajský prokurátor s prepustením obžalovaných na slobodu problém nemal. „Vzhľadom na to, že u obvinených existuje len dôvod väzby pre obavu z úteku a vzhľadom na stav dokazovania a súčasne vzhľadom na ťažkosti so zabezpečovaním svedkov z dôvodu koronavírusu s postupom súdu súhlasil. V danej veci je potrebné zdôrazniť, že ide o skutok spáchaný pred 19 rokmi a obvinení boli vo väzbe od januára 2019,“ napísala nám hovorkyňa košickej prokuratúry Jarmila Janová.

Čo sa stalo?

Prípad, ktorý dnes rezonuje košickým súdom a ktorý stále traumatizuje pozostalých po zavraždenom Emilovi Novotnom prezývaného Miťo sa stal v auguste 2001. Prípad sa stal na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi kde býval. Sídlisko otriaslo celkovo päť rán. Jedna zo striel ráže 7,65 vystrelených na Novotného bola ranou istoty. Miťa zasiahla priamo do hlavy. Dvaja strelci ušli smerom do záhradkárskej oblasti. Podľa obvinenia to bol práve Vladimír Mulík, ktorý bol hlavným organizátorom vraždy Miťa Novotného.

Motívom na verejnú popravu malo byť prevzatie mocenského postavenia v spišskonovoveskom podsvetí. Za vraždou však malo byť aj zabránenie spusteniu diskotéky Kotolňa a tiež láska. Konkrétne išlo o ženu, s ktorou sa Miťo v tom čase schádzal a Vladimír Mulík mal vraj o ňu záujem. Vo väzbe krátko po zadržaní Vladimíra skončil aj Slavomír Svitnana, ktorý mal pri vražde asistovať. Za spoluprácu pri akcii mal sľúbené peniaze aj nehnuteľnosť vo forme bytu.