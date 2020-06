Šikuta chce pre sudcov Najvyššieho súdu viac asistentov a spravodlivé rozdelenie kancelárií

Ján Šikuta

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA – Sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR by mali mať dvoch asistentov namiesto jedného a kancelárie by sa nemali dostávať za trest alebo odmenu. Myslí si to predseda NS SR Ján Šikuta, ktorý to uviedol po stretnutí s členmi Sudcovskej rady NS SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.