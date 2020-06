Generálny prokurátor Čižnár navrhuje zmeny v prokuratúre vrátane voľby jej šéfa

BRATISLAVA – Kandidátov na generálneho prokurátora by mohli navrhovať do parlamentu okrem poslancov aj prokurátori, predseda Ústavného súdu, Súdnej rady, akademická obec a aj ombudsman. Právni čakatelia prokuratúry by mali povinné psychotesty a v disciplinárnych komisiách by nesedeli už len prokurátori.

Vyplýva to z novely zákona o prokuratúre, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložil generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Kandidátov na generálneho prokurátora by okrem poslancov mohli podľa návrhu predkladať do parlamentu aj samotní prokurátori. Dialo by sa tak na prokurátorských zhromaždeniach, kde by predseda Rady prokurátorov SR vyhlásil voľby. Z tých by napokon boli do parlamentu predložení traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Svojho kandidáta by vedel predložiť aj samotný generálny prokurátor.

Okrem prokurátorov by mohli vyberať kandidátov aj predseda Ústavného súdu, predseda Súdnej rady na základe uznesenia Súdnej rady, verejný ochranca práv a aj vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Novela by sa dotkla aj disciplinárnych komisií. V tých by po novom mohol sedieť aj neprokurátor, ktorého by vybrala Súdna rada.

Zmeny navrhuje prokuratúra aj vo výberovom konaní na funkciu rádových prokurátorov. Po novom by výberové komisie neboli zostavené len z prokurátorov, ale otvoriť by sa mohli aj súdnej moci. Tá by bola zastúpená prostredníctvom jedného z piatich členov výberovej komisie, ktorého by menovala Súdna rada. Mohla by zvoliť do komisie právnika, ktorý nie je prokurátorom a pôsobí v inom právnickom povolaní, v akademickej oblasti alebo v treťom sektore.

Zmeny by sa mohli dotknúť aj právnych čakateľov prokuratúry. Tí by museli predložiť pri záujme o prokurátorské povolanie aj psychologický posudok nie starší ako dva roky. Návrh počíta aj so zavedením tzv. adaptačnej praxe, ktorá by umožnila nahradiť časť praxe právnych čakateľov inou praxou právnického povolania. Takíto právnici by nemuseli absolvovať trojročnú prax, ale mohli by si časť z nej nahradiť. Prax na prokuratúre by však pred vymenovaním do funkcie museli absolvovať aspoň jeden rok.

Návrh zákona vypracovala podľa hovorkyne Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrey Predajňovej expertná pracovná skupina, v ktorej pôsobili okrem zástupcov GP SR a rady prokurátorov aj zástupcovia rezortu spravodlivosti, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, zástupca Súdnej rady a zástupca tretieho sektora prostredníctvom Via Iuris. "Svoje pripomienky k navrhovanej právnej úpravne môžu uplatniť nielen štátne orgány a inštitúcie, ale aj široká odborná a laická verejnosť vrátane zástupcov občianskej spoločnosti," doplnila Predajňová.