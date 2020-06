VIDEO Krajčí má v strane nového náboženského parťáka: Minister financií na VIDEU ako kazateľ v kostole

Ide o ministra Eduarda Hegera, ktorý má na starosť rezort financií. V hnutí OĽaNO kandidoval za konzervatívne hnutie Kresťanská únia (KÚ), a tak až v týchto dňoch niektorí liberálne zmýšľajúci voliči s prekvapením sledujú myšlienkové pochody niektorých predstaviteľov vlády. V týchto dňoch vyplávalo na povrch video, kde Heger hovorí ako nejaký kňaz počas kázne o tom, ako sa komunikuje s Bohom.

"Duch svätý prichádza v tichosti, a na to, aby sme ho počuli, musíme sa aj my stíšiť," hovorí Heger počas prednáškového videa, ktoré bolo očividne zacielené na divákov konzervatívneho kanála misiefilmom.sk. "Ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych je v nás. On má tú istú moc. Duch svätý má stále tú istú moc. On nás chce učiť vstupovať do skutkov," prihovára sa divákom Heger.

Krajčí má nového súkmeňovca v koalícii

Video očividne pochádza ešte z čias pred koronakrízou a s veľkou pravdepodobnosťou aj pred časom, ako OĽaNO vstúpilo po voľbách do vládneho kabinetu ako najsilnejší subjekt. Podobnou vecou si už prešiel aj spomínaný minister Krajčí, ktorý okrem videa o okultizme počas jogy si zaplatil aj článok v istom konzervatívnom printovom médiu.