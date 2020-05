KORONAVÍRUS Pozitívne správy pre Slovákov: Zdravotníctvo sa vracia do bežného režimu, tvrdí Krajčí

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí

BRATISLAVA – Zdravotníctvo sa postupne vracia do bežného režimu. Ambulancie už poskytujú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Na vyšetrenie by sa mali pacienti objednať telefonicky alebo elektronicky a dodržiavať odporúčania lekárov ohľadom času a spôsobu vyšetrenia. Pacient by mal byť objednaný na konkrétny čas, aby v čakárni boli naraz najviac traja pacienti. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).