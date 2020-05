Polícia prichytila v Prešovskom kraji viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu

Predpoludním 55-ročná Beáta z Prešova viedla vozidlo značky Mercedes Benz po Ulici Mukačevskej a narazila do odstaveného vozidla značky Volkswagen Touran. Keďže na mieste nezotrvala, policajti ju v krátkom čase vypátrali a podrobili dychovej skúške. "Jej výsledok dosiahol hodnotu 2,8 promile," uviedla Ligdayová s tým, že v druhom prípade policajti vo večerných hodinách zastavili na Ulici Bardejovskej 47-ročnú ženu, ktorá počas odbočovania nezapla smerovky. Pri opakovanej dychovej skúške nafúkala viac ako 1,8 promile.

Ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu v Prešove bol 54-ročný muž z obce Tuhrina. S vozidlom značky Peugeot krátko po 9.00 h jazdil od obce Žehňa na rodnú obec, kde zišiel z cesty a narazil do telekomunikačného stĺpa. Výsledok dychovej skúšky uňho dosiahol viac ako tri promile a opakovaná skúška bola s výsledkom viac ako 3,2 promile. Popradskí policajti prichytili rovnako dvoch vodičov. Tridsaťpäťročná vodička narazila do vozidla idúceho pred ňou. Podľa Ligdayovej nezotrvala na mieste, polícia ju však krátko na to vypátrala. Dychová skúška u nej dosiahla hodnotu takmer 3,2 promile.

Druhým opitým vodičom v Poprade bol len 16-ročný mladík z obce Jamník. Dve hodiny po polnoci viedol moped v obci Domaňovce bez prideleného evidenčného čísla a bez riadne na hlave upevnenej ochrannej prilby. "Policajná hliadka vodiča zastavila. Alkohol u neho presiahol 1,2 promile. V tomto prípade vzhľadom na závažnosť skutku a vek páchateľa nebol zadržaný a je stíhaný na slobode," povedala Ligdayová. Ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu, ktorý viedol vozidlo v obci Zborov bez zapnutých stretávacích svetiel, bol 30-ročný miestny muž. Výsledok dychovej skúšky uňho dosiahol hodnotu 2,5 promile a opakovaná skúška bola s výsledkom 2,6 promile.

"Všetky spomínané osoby boli zadržané a umiestené do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov im bolo povereným príslušníkom dopravného inšpektorátu vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala Ligdayová.