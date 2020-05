Krajniak: Vyplácanie pomoci podnikom a SZČO sa za apríl zrýchlilo

Kabinet schválil aj návrh zákona, vďaka ktorému sa bude môcť Slovensko uchádzať o ďalšie zdroje z Európskej únie na podporu trhu práce, financovať z nich by sa mohol nástroj kurzarbeit. Minister práce vyčíslil, že do stredy bolo spracovaných 87.677 dohôd, odoslaných bolo 105.422 platieb a celkovo bolo vyplatených 125,8 milióna eur.

"Celkovo sme takýmto spôsobom podporili vyše 412.000 osôb. Zaujímavý je fakt, že približne 55 miliónov eur z tejto vyplatenej pomoci je už vyplatených za apríl. To znamená, že rýchlosť vyplácania pomoci za apríl v porovnaní s marcom sa podstatne zvýšila, pretože už nemusíme podpisovať nové dohody," tvrdí Krajniak.

Celkovo v rámci prijatých opatrení a schém pomoci štát vyplatil prostredníctvom úradov práce už 228 miliónov eur a podporených bolo 749.891 prijímateľov pomoci. "Toto číslo každým dňom stúpa. Z celkovej sumy, ktorú vláda vyčlenila na vyplácanie pomoci, bolo momentálne vyplatených niečo vyše 8 % z celého rámca," podotkol Krajniak s tým, že Rakúsko vyplatilo z obdobnej pomoci len dve percentá z celého objemu vyčlenenej pomoci.

"Podarilo sa nám doručiť zamestnávateľom a SZČO na podporu udržania pracovných miest rýchlejšie väčší objem peňazí," podotkol Krajniak. Vláda v stredu schválila predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, ako aj návrh zákona z dielne rezortu financií, ktorý obsahuje ďalšiu schému pomoci na podporu trhu práce.

"Ide o schému v rámci programu SURE, vďaka ktorej budeme môcť v prípade potreby čerpať aj z pomoci, ktorá bola pripravená na úrovni Európskej komisie. Ak sa schváli aj v parlamente, tak Slovensko bude pripravené čerpať peniaze z enormnej sumy - rádovo sto miliárd eur na podporu zamestnanosti," priblížil minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Minister práce priblížil, že zdroje z programu SURE by mohli byť využité napríklad na nástroj kurzarbeit. "Značnú časť peňazí by sme chceli použiť na to, aby sme fond na kurzarbeit vedeli prostredníctvom týchto peňazí naplniť skôr. Tým pádom by bol funkčný prakticky okamžite, to znamená, že už tento rok," naznačil Krajniak.

Pôjde však o návratnú pomoc. "Pomôže nám to však rozbehnúť dlhodobejšie projekty ako kurzarbeit, pretože ich budeme vedieť spustiť hneď," doplnil Krajniak s tým, že ďalšie opatrenia, ktoré by mohli byť z programu SURE financované, budú záležať od rezortu financií.

"Výhodou tohto nástroja je, že úverové prostriedky sa získavajú za podstatne výhodnejších podmienok, pretože môžeme využívať rating Európskej únie. Takže opäť sa ukazuje, že je dobré byť súčasťou spoločenstva. Všetky tieto nástroje, ktoré budú k dispozícii jednotlivým členským štátom Únie, boli vyprodukované spoločným úsilím. Nie je to nič, čo by Brusel diktoval Slovensku," dodal Heger.