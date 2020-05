Prezidentka sa zhoduje s názorom, že kandidátom na šéfa GP by mal byť prokurátor

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zhoduje s názorom, že kandidát na generálneho prokurátora by mal byť z radov prokurátorov. Zároveň vníma ako problém, že navrhované zmeny v zákone o prokuratúre by mohli byť chápané účelovo, keďže sa hovorí najmä o jednom mene. Uviedol to hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Dodal, že pri menovaní šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR bude prezidentka vyhodnocovať splnenie všetkých predpokladov vrátane záťaží z minulosti, ktoré by ho mohli limitovať.

"Názor prezidentky je zhodný s názorom väčšiny odborníkov, ktorí sa v utorok (26. 5.) zúčastnili na stretnutí v Prezidentskom paláci. Kandidát na generálneho prokurátora by podľa nich mal pochádzať z radov prokurátorov a z pohľadu jeho osobnostných predpokladov by to mala byť odborne zdatná osoba, morálne nespochybniteľná, znalá systému prokuratúry, ktorá bude garantovať prístup k spravodlivosti a ktorá prispeje k budovaniu dôvery verejnosti voči tejto inštitúcii," priblížil Strižinec.

Na otázku, či by prezidentka vymenovala advokáta Daniela Lipšica za generálneho prokurátora, odpovedal tým, že je to hypotetická otázka. Podotkol, že zatiaľ platí, že kandidovať na túto funkciu môžu iba prokurátori. "Pred vymenovaním akéhokoľvek kandidáta bude prezidentka vyhodnocovať splnenie všetkých predpokladov vrátane záťaží z minulosti, ktoré by ho mohli limitovať pri zákonnom výkone právomocí," podotkol.

Prezidentka zdôraznila, že významným zmenám vo fungovaní prokuratúry by mala predchádzať poctivá a seriózna diskusia. Zapojiť do nej by sa podľa hlavy štátu mala adekvátne aj odborná verejnosť. "Forma poslaneckého návrhu priestor na takúto diskusiu zúžila," pripúšťa prezidentka.

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku Národnej rady SR predložili do parlamentu koaliční poslanci. Navrhujú, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na ústavnoprávnom výbore a voľba v pléne parlamentu by mala byť verejná.

Opozičný Smer-SD namieta, že zákon je pripravovaný účelovo, aby sa šéfom GP mohol stať Lipšic. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) trvá na tom, že novelizáciou zákona nerobí koalícia nič iné, iba plní svoje sľuby. Lipšica považuje za veľmi dobrého kandidáta a bol by rád, keby takých bolo viac a parlament by vybral najlepšieho. Tvrdí, že mu je jedno, kto bude šéfom prokurátorov, a želá si, aby ktokoľvek mimo parlamentu rešpektoval slobodné rozhodnutie poslancov, ktorí zmeny odhlasujú.