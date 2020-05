Prezidentka telefonovala s ukrajinským prezidentom: Hovorili aj o testoch na KORONAVÍRUS

Čaputová poukázala na to, že keď pred rokom obaja nastupovali do úradu, ani jeden neočakával dramatický vývoj situácie. "Situácia na Ukrajine v súvislosti s pandémiou nie je jednoduchá a som hrdá na to, že Slovensko v týchto dňoch podalo Ukrajine pomocnú ruku vrátane poskytnutia ochranných prostriedkov, dezinfekcie či sanitiek. S Ukrajinou rokujeme aj o poskytnutí ventilačných prístrojov či testov na COVID-19," uviedla Čaputová.

Podľa Čaputovej prijal Zelenskyj pomoc ako znak pokračujúceho partnerstva a priateľstva aj v týchto ťažkých časoch. Diskutovali aj o situácii na východe krajiny. Prezidentka SR opätovne vyjadrila podporu Ukrajine, jej suverenite a územnej celistvosti.

Zelenskyj tiež prijal pozvanie slovenskej hlavy štátu na oficiálnu návštevu krajiny. Čaputová dodala, že ju potešil dar, ktorý jej ukrajinský prezident prostredníctvom ambasády v Kyjeve poslal. Išlo o tradičnú ukrajinskú 'vyšívanku'.