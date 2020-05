V Prezidentskej záhrade pribudol zaujímavý objekt: Včely nepatria len na vidiek, tvrdí Čaputová

"Rozhodli sme sa vytvoriť tento priestor v prezidentskej záhrade jednak ako symbol, jednak ako podporu idey, že včely nepatria len na vidiek, ale aj do mesta," uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu pripomenula, že súčasťou jej agendy je ochrana prírody. Včely sú podľa Čaputovej symbolom toho, ako je v prírode všetko prepojené. Zabezpečujú tiež ochranu biodiverzity. "Pokiaľ nebudú včely, nebudú stromy, nebudú kvety a nebudeme ani my, preto je dôležité včely chrániť a dávať im priestor na existenciu," podotkla.

Včely v Prezidentskej záhrade sú pokojné, sú to poväčšine včelie matky a nie sú tak štípavé. Pochádzajú zo Záhoria, priblížila Petra Ježeková z organizácie Živica. Včelár sa bude počas sezóny starať o včely raz do týždňa, v zime ich príde skontrolovať raz alebo dvakrát, povedala.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

"Z hľadiska bezpečnosti by sme nemali mať problém. Z jednej strany je veľký múr, z druhej sklenená stena. Chceme tiež, aby na nej bola informačná tabuľa, aby návštevníci Prezidentského paláca vedeli, čo sa tu deje," podotkol riaditeľ Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál. Včelie úle v záhrade sú výsledkom dlhého procesu, ktorý smeruje k ozeleňovaniu kancelárie. Med od včiel chce potom kancelária rozdávať vo forme vianočného darčeka. Rozkopál dodal, že v budúcnosti by chceli spolu so Živicou spraviť v záhrade aj hmyzie domčeky.