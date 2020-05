Veľká šťastná rodina! Novú lásku spája s prezidentkou aj minulosť: Deti, práca aj sklamanie

Juraj Rizman je ale v kruhoch mediálnych hovorcov už pomerne známe meno a nielen tam. Rizman sa preslávil aj ako aktivista a šéfoval aj slovenskej pobočke združenia Greenpeace pre strednú a východnú Európu. Rizman pracoval dokonca aj po boku Čaputovej, no v tom čase ešte spolu nemali taký blízky vzťah ako dnes.

Ako jej poradca

Čaputová bola počas prezidentskej kampane vo vzťahu s bývalým partnerom, hudobníkom a fotografom Petrom Konečným. Tento vzťah ale krátko po nástupe Čaputovej do úradu stroskotal. V tom čase sa stal poradcom prezidentky práve Rizman, no nebola to prvá pracovná spolupráca. Spoznala sa s ním už pred 13 rokmi. Rizman sa s prezidentkou angažoval aj na kauzách ako pezinská skládka a pôsobili teda aj v občianskom združení Via Iuris ešte pred jej pôsobením v prezidentskej funkcii. S Rizmanom tak vzniká vzťah po takmer roku od rozchodu s Konečným.

V rovnakej rodinnej situácii

Ďalšia vec, ktorá Čaputovú a Rizmana spája, je aj rodinná situácia. Obaja sú totiž rozvedení a s deťmi. Rizman má sedemročného syna.

Zdroj: Facebook/Juraj Rizman

Zdroj: Facebook/Juraj Rizman

Prezidentka Zuzana Čaputová má tiež deti - 19-ročnú Leu a 16-ročnú Emmu.

Čaputová s dcérami Zdroj: Instagram.com/zuzana_caputova

Spolu na minuloročnej Pohode

Prezidentka sa po Rizmanovom boku objavila už niekoľkokrát, no vtedy ešte netvorili pár a nikomu by ani nenapadlo, že by sa v budúcnosti dali dokopy, keďže ich vzťah bol čisto pracovný. Dvojicu bolo vidieť aj počas minulého roka na festivale Pohoda.

Juraj Rizman (vľavo) so Zuzanou Čaputovou na Pohode 2019 Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: Facebook/Nadácia Ekopolis

Zdroj: Facebook/Amnesty International Slovakia

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová - prvá prezidentka - fan klub

Rizmanova kariéra

Rizman sa dokonca ešte v roku 2017 preslávil ako hovorca roka ešte ako koordinátor komunikácie a kampaní občianskeho združenia Via Iuris. Prezidentke Zuzane Čaputovej v úrade radil v oblasti životného prostredia. O niekoľko dní sa však z tejto pozície stiahol. Jeho ďalšie kroky smerovali k novému podpredsedovi parlamentu Jurajovi Šeligovi (Za ľudí), ktorý o tejto skutočnosti koncom marca informoval na sociálnej sieti.

Dokopy sa dali na dovolenke

Napriek vyťaženiu prezidentky sa obaja snažia tráviť spolu čo najviac voľného času. V januári podľa našich informácií boli spolu na dovolenke v zahraničí. Zatiaľ však spolu nebývajú.

"Áno, sme spolu. Je to veľmi osobné, a preto, ak dovolíte, viac sa k tomu vyjadrovať nebudem," potvrdil exkluzívne pre Topky ešte v nedeľu Rizman. "Vzťah pani prezidentky je jej súkromnou záležitosťou a nijako mi neprináleží komentovať. Všetci by sme mali rešpektovať súkromie pani prezidentky," reagoval jej hovorca Martin Strižinec.