Potápači čistili petržalský Draždiak: Vytiahli z neho hnus na FOTO a ľudia sa v ňom ešte kúpu!

BRATISLAVA - V bratislavskej Petržalke sa tento týždeň konalo pravidelné čistenie Veľkého Draždiaka. Potápači odtiaľ vylovili najrôznejšie predmety vrátane pneumatík a hokejovej bránky. Je až neuveriteľné, čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť do prírody.

Už zhruba dvadsať rokov čistia členovia občianskeho združenia Octopus Veľký Draždiak od odpadu, ktorý tam nahádžu obyvatelia. Ani tento rok nebola núdza o kuriózne predmety, ktoré odtiaľ potápači vylovili. Okrem iného to boli pneumatiky, koberce, fľaše, ale aj reklamný pútač či hokejová bránka. Celkovo išlo o tri kubíky odpadu. V jazere sa našlo aj niekoľko kovových tyčí, ktoré sú nebezpečné, pretože by sa na ne mohol napichnúť kúpajúci, ktorý do vody skočí napríklad z vodného bicykla.

Zdroj: Facebook/Petržalka

Za najnebezpečnejší odpad však považuje predseda spolku ten najmenší. "Sú to napríklad rybárske háčiky, pretože sa do nich môže zamotať kúpajúci. Následne spanikári, dostane šok a môže sa utopiť," povedal Tomáš Racz, ktorý spolu so svojimi kolegami vykonáva na Draždiaku počas leta záchrannú vodnú službu. Ďalej dodal, že prakticky každá vyhodená vec predstavuje pre ľudí vo vode nebezpečenstvo, pretože je posiata ulitníkmi, o ktoré sa môže človek porezať.

Zdroj: Facebook/Petržalka

Miestny úrad v tejto súvislosti žiada návštevníkov, aby boli disciplinovaní a nezanechávali po sebe odpad. To sa týka aj rybárov. Rovnako v okolí jazera platí zákaz voľného pohybu psov, čo sa stáva problémom najmä v lete, keď je Draždiak plný rekreantov. Nemenej dôležité je aj upozornenie týkajúce sa kŕmenia labutí. Ľudia im zvyknú hádzať pečivo či iné zvyšky ľudskej potravy, ktorá je ale pre vodné vtáky nebezpečná.