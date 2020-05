Požiar bytovky v Novom Meste nad Váhom založili úmyselne: Hasiči zachránili 19 ľudí

„Počas zásahu hasičom asistovali aj príslušníci polície, ktorí evakuovali osoby z bytov na prízemí a prvom poschodí, kde priestory chodby neboli zadymené. Hasiči zasahujúci pri požiari na treťom poschodí vnikli do postihnutého bytu, kde sa požiar rozšíril aj do vnútorných priestorov a postupne ho zlikvidovali. Evakuovali 19 osôb, z toho deväť detí. Všetky osoby skontrolovali zdravotní záchranári,“ doplnil Petrík s tým, že tri intoxikované osoby previezli na ošetrenie do nemocnice.

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Danka Adámiková, požiar založil neznámy páchateľ úmyselne pomocou neznámej látky, ktorú naniesol na vchodové dvere. „Vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia,“ doplnila hovorkyňa.