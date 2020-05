Arktíde hrozí ďalšia katastrofa, ktorú by ste nikdy nečakali: Dokazujú to satelitné snímky

Vedci zo služby Copernicus pre monitorovanie atmosféry (CAMS) spoločne s ďalšími odborníkmi skúmajú možnosť, či sa na severe nenachádzajú požiare tlejúce pod zemou podobne ako v zapálenej cigarete. Oheň v takomto prípade dokáže prečkať zimu bez toho, aby zhasol. A keď sa roztopí sneh, znova sa môže rozhorieť nad zemou. Odborníci takéto požiare označujú ako "zombie požiare". Svoje skúsenosti už s nimi majú napríklad z ruskej tajgy, kde oheň "prezimuje" v rašeliniskách, aby s prichádzajúcim letom opäť zachvátil nadzemnú vegetáciu.

Zdroj: YouTube/TRT World

V Arktíde však ešte nebola existencia týchto požiarov potvrdená, chýbajú tam totiž pozemné merania. Možnosť, že by za Severným polárnym kruhom mohli aj tento rok vzplanúť požiare, ktoré pod zemou prečkali zimu, je ale dôvodom na obavy. Minuloročné požiare v tejto oblasti boli bezprecedentné a len v júni 2019 uvoľnili do ovzdušia odhadom 50 megaton oxidu uhličitého. To zodpovedá hodnote celkových ročných emisií vo Švédsku.

Zdroj: Youtube/NASA Goddard

"Na satelitných snímkach sme spozorovali aktívne požiare, ktoré naznačujú, že by to mohli byť práve'zombie' požiare. Napriek tomu to zatiaľ nebolo potvrdené meraním na zemi," uviedol Mark Parrington, vedúci vedecký pracovník CAMS a odborník na prírodné požiare. Teplotné anomálie sú pomerne rozšírené v oblastiach, kde vlani v lete horelo. "Pokiaľ skutočne ide o opätovné vzplanutie minuloročných požiarov, potom za určitých podmienok môžeme pozorovať kumulatívny účinok minuloročnej požiarnej sezóny v Arktíde. V nadchádzajúcej sezóne by to mohlo viesť k rozsiahlym a dlhodobým požiarom v rovnakom regióne," dodal Parrington.