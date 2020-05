Uvažujete, že dieťa dobrovoľne nepošlete do školy? Odborníčka radí, ako motivovať k učeniu z domu

Epidémia nezmenila len životy dospelých. Narušila aj každodenný program detí. Školáci opustili na dlhé týždne školské lavice, tí najmenší nechodili do škôlok. Od prvého júna však nastane zmena.

Žiaci prvého až piateho ročníka aj škôlkari sa môžu vrátiť do bežného života, do rúk učiteliek a učiteľov. Účasť však bude dobrovoľná. Naďalej teda platí aj to, že tí, ktorým to vyhovuje, sa môžu učiť doma. Takýto režim zatiaľ zostáva aj pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka.

Psychologička: Dôležitá je komunikácia

Učenie doma prináša mnoho povinností navyše, mnohé ale idú bokom. Keďže domáce prostredie v deťoch evokuje voľno, v mnohých prípadoch je potrebné ich správne namotivovať.

"Veľmi dôležité je, či vôbec, a ako, bola daná situácia dieťaťu vysvetlená. Za predpokladu, že dieťaťu bola vysvetlená situácia a rozumie, prečo sa zmenil aj zaužívaný harmonogram, vstupuje do situácie aj fakt, aké má zamestnanie, ekonomický dopad na rodinný rozpočet a taktiež aspekt, o akú rodinu sa jedná, či úplnú alebo neúplnú," vysvetlila poradenská psychologička Lucia Števčeková Lapáková.

Ilustračná foto. Zdroj: Getty Images

Ako ďalej dodala, pri neúplnej rodine je rozhodujúce, či je rodič na dieťa sám alebo je dieťa v striedavej starostlivosti, prípadne či sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia. "Tieto všetky aspekty totiž ovplyvňujú prístup rodiča k danej problematike a tým je ovplyvnená aj motivácia dieťaťa," doplnila.

Kľúčová je podľa psychologičky komunikácia s dieťaťom o danej situácii na dennej báze. Rozprávať sa treba aj samotnom o názore maloletého, o jeho pocitoch, ktoré vyvolávajú aktuálne okolnosti. "Netreba pri tom zabúdať, že dieťa musí dostať spätnú väzbu od rodiča v podobe jeho názoru a je dôležité, aby aj rodič dieťaťu zdieľal svoje pocity vyvolané touto situáciou," uviedla Števčeková Lapáková.

Netreba zabúdať na režim

Skĺzli ste počas uplynulých týždňov skôr do prázdninového režimu alebo ste si zachovali bežný denný režim počas pracovného týždňa? Aj toto je záležitosť, ktorá môže podľa odborníčky zavážiť.

Ilustračná foto. Zdroj: Getty Images

"Je potrebné, aby deti mali zachovaný režim, čo najpodobnejší bežnému pracovnému týždňu a dokázali vnímať a rozlíšiť pracovný týždeň od víkendu," upozornila. Vhodným prístupom je podľa nej ozrejmiť dieťaťu situáciu, uistiť ho, že napriek tomu, že nevieme, dokedy budú všetky obmedzenia trvať, všetko sa bude postupne zlepšovať a vracať do pôvodných koľají, na ktoré je zvyknuté.

"Myslím si, že veľkou motiváciou pre dieťa je v tomto období stretnutie sa s rovesníkmi, kamarátmi a únik z úzkej komunity ľudí, s ktorými je v tomto čase dieťa v úzkom každodennom kontakte," predostrela psychologička.

Aj učenie môže byť zábava

Učenie a zábava? To pre mnohých nejde dokopy. No v náročných časoch netreba zabúdať na to, že krik nepomôže. "V rámci vzdelávania a prípravy na online vyučovanie je vhodné zvoliť zábavnejšiu formu pri učení sa. Pretaviť prípravu dieťaťa do bežných hier, keď trávi spoločný čas s rodičom," vysvetlila odborníčka.

Zdroj: thinkstock.com

No a ako sa hovorí, zakázané ovocie chutí najlepšie. Ďalším motivačným faktorom teda podľa psychologičky môže byť aj povolenie niečoho, čo deťom bežne školský poriadok nedovoľuje. Môžete si tiež spísať výhody a nevýhody vzdelávania z domu, prípadne si napísať, aké by to bolo, ak by boli v škole. Zoznam umiestnite na dohľad vašej ratolesti, napríklad na chladničku.

"Veľkú úlohu zohrá aj postoj členov rodiny, ak rodič nie je motivovaný, nemôže motivovať svoje dieťa," uzavrela Števčeková Lapáková.