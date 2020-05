KORONAVÍRUS Deti čaká zmena! Matovič prehovoril o školách: Toto je plán ďalšieho uvoľňovania

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič stále oficiálne neoznámil, ako to bude s otváraním škôl a škôlok, stále sa čaká na koniec inkubačnej doby. Od včera však počúvame prvé nástrely, ako by to mohlo vyzerať. Návrat do škôl by mal byť dobrovoľný a najskôr od 1. júna.

Premiér Matovič sa včera v mimoriadnej relácii na Markíze vyjadril k otváraniu škôl a škôlok, ktoré je predmetom diskusie už niekoľko dní. Zopakoval, že oficiálne rozhodnutie padne najskôr budúci pondelok. Ak sa však deti do škôl vrátia, bude do najskôr od 1. júna, bude to na dobrovoľnej báze a pre určitú skupinu detí.

Musíme počkať na inkubačnú dobu

Podľa premiéra treba vziať do úvahy minulú stredu, kedy sme uvoľnili druhú a tretiu fázu. „Vzhľadom na inkubačnú dobu musíme počkať tých desať až 14 dní, čo je zhruba ten budúci pondelok. Vtedy by sme mali vidieť, ako to dopadlo so Slovenskom, či sme boli zodpovední a či sme túto skúšku zodpovednosti zvládli,“ uviedol premiér s tým, že pevne verí, že čísla budú dobré ako doteraz.

Návrat bude dobrovoľný, najskôr od 1. júna

Zopakoval, že budúci pondelok po stretnutí odborníkov a epidemiológov by mali oficiálne oznámiť pozitívnu správu pre Slovensko. „Keď sa deti do škôl a škôlok vrátia, tak to bude dobrovoľné. Ak budú rodičia pociťovať strach dať svoje dieťa do materskej škôlky alebo školy, tak ho tam jednoducho nepošlú,“ povedal premiér. „Nebude to povinná školská dochádzka.“

Zdroj: reprofoto tv markíza

Týkať sa to bude materských škôlok, prvého stupňa základných škôl a piateho ročníka a súkromných škôl. „Takýto je úmysel, záleží od vývoja epidemiologickej situácie,“ uviedol. „Čím lepšie čísla budú, tým odvážnejšie do toho pôjdeme. Aby sme riskovali iba toľko, koľko je únosná miera rizika.“ Premiér zároveň povedal, že ak rodič nechce dať dieťa do škôlky, mal by mal možnosť aj naďalej čerpať OČR. „Keď sa otvoria, tak najskôr od 1. júna, aby sa mohli zriaďovatelia zariadiť,“ uviedol.

Musíme vypracovať seriózny plán, máme veľkú zodpovednosť

Minister školstva Branislav Gröhling v relácii na margo otvárania škôl a škôlok uviedol, že si na vláde aj na stretnutí museli ujasniť presné podmienky, za akých sa začnú školy a škôlky otvárať. „Musíme vypracovať seriózny metodický pokyn a usmernenie pre všetkých. Máme veľkú zodpovednosť, v systéme máme vyše 700-tisíc detí a viac ako 100-tisíc učiteľov,“ povedal.

Gröhling ukázal aj časť manuálu, ako bude Slovensko postupovať. Zdroj: reprofoto tv markíza

„Dali sme si podmienku, že to musí byť minimálne jeden až dva týždne predtým, ako sa to uskutoční,“ povedal Gröhling s tým, že učitelia, zriaďovatelia a všetci musia mať čas na prípavu. „Manuál má už teraz viac ako desať strán.“ Otázne sú aj letné tábory. Tie podľa šéfa rezortu školstva určite budú, no za istých veľmi prísnych bezpečnostných podmienok. „Chceme ich spustiť, aby sme mohli na táboroch vyrovnávať vedomosti detí, ktoré zmeškali alebo nejakým spôsobom posilniť vzájomnú socializáciu,“ dodal.

Väčšina krajín EÚ už ohlásila termín návratu do škôl

Väčšina krajín Európskej únie už ohlásila termín, v ktorom obnoví vyučovanie a umožní deťom návrat do škôl. Z analýzy ministerstva školstva vyplýva, že Dánsko začalo s postupným otváraním školských zariadení 15. apríla, Rakúsko a Nemecko od 4. mája. Francúzsko, Holandsko, Švajčiarsko otvorili prvé školy tento týždeň a ešte pred koncom mája vyučovanie v školách obnovia vo Fínsku či Belgicku. Veľká Británia otvorí základné školy najskôr od 1. júna.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

V Nemecku najprv otvoria materské školy pre deti v posledných ročníkoch a podobne základné školy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na prechod na vyšší stupeň vzdelania. Otváranie ostatných ročníkov základných škôl je podmienené ďalším ústupom vírusu. Nižšie ročníky materských škôl či stredné školy už Nemecko pred septembrom neplánuje otvoriť. Z analýzy vyplýva, že v Rakúsku otvorili školy pre žiakov končiacich stredné školy, v pondelok 18. mája by sa mali do škôl vrátiť žiaci základných škôl a študenti nižších ročníkov stredných škôl. Vo Veľkej Británii otvoria základné školy najprv pre deti v materských školách, v prípravných triedach pred nástupom na základnú školu a tiež v prvom a v šiestom ročníku základných škôl.

Prísne opatrenia

Medzi ochranné opatrenia, ktoré sprevádzajú otváranie škôl vo väčšine krajín patrí pravidelná a častá dezinfekcia a znižovanie koncentrácie ľudí na jednom mieste. Pracovníci dánskych škôl napríklad dozerajú na to, aby si žiaci umývali ruky najmenej každé dve hodiny, pred jedlom aj po jedle, po zakašľaní či po kýchnutí. Škola pravidelne dvakrát denne dezinfikuje povrchy, ako sú kľučky, kohútiky či stoly. V materských školách sa dezinfikujú aj hračky. Deti s príznakmi ochorenia, hoci aj miernym nachladnutím musia ostať doma.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

O ochorení musia rodičia informovať aj školu. Dánske školy fungujú v režime týchto nariadení už vyše dva týždne a úrady zatiaľ nezaznamenali nárast počtu nakazených obyvateľov v krajine. Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu na Slovensku zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.

Mohli by sme sa zbaviť aj rúšok

Ak tie čísla budú mať tak dobré, ako sú posledné dva týždne (v priemere pod 10 nových prípadov denne), mohli by sme za istých okolností prestať používať rúška. „V tom prípade sa môžeme o to skôr a o to intenzívnejšie vrhnúť do ďalšieho kroku smerom k slobode. O to viac môžeme dúfať, že prestaneme nosiť rúška vonku,“ uviedol premiér. „Čím viac zodpovednosti, tým viac slobody. Pevne verím, že výsledok našej spoločnej zodpovednosti bude veľmi dobrý.“ Premiér verí, že by to mohlo byť do konca mája.

Bude po koronakríze, bude po sulíkokríze

Matovič nekomentoval vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka ohľadom obchodných centier. Sulík už minulý týždeň uviedol, že by chcel obchodné centrá otvárať od dnes. Podľa premiéra je strana SaS stále nespokojná, nech vláda príde s akýmkoľvek opatrením. „Myslím si, že bude po koronakríze, bude aj po sulíkokríze. Vzťahy sa upravia. Trošku niekto tlačí na pílu, mrzí ma to, ale nechcem z toho robiť vedu.“ Matovič neuvažuje o zúžení koalície. „Na koaličnej rade sme si to vyrozprávali. Ja si myslím, že sa to uprace a koalícia bude fungovať celé štyri roky. Máme toho pred sebou viac ako len koronakrízu,“ dodal.

Zdroj: Topky/Maarty

Otváranie hraníc

Premiér Matovič na stretnutiach s odborníkmi i na vláde rozoberá aj otázku možného otvárania hraníc. Je v kontakte najmä s českým premiérom Andrejom Babišom, s ktorým sa rozprávajú aj o postupnom otváraní hraníc. „Je to reálne, túžime po tom obaja. Nielen my, ale aj rodiny, ktoré sú rozdelené,“ uviedol. „Túžili sme po tom, aby sa tieto hranice otvorili ako prvé,“ povedal. Problémom je české pravidlo, podľa ktorého ak niekto prejde ČR a je to do 24 hodín, tak nemusí mať žiaden test. „Vytvorili by sme dieru v systéme, že ktokoľvek by chcel prísť na Slovensku, prejde cez ČR a vyhne sa akýmkoľvek testom, akejkoľvek karanténe, čo by bolo riziko pre obyvateľov Slovenska.“

Čo sa týka selektívneho otvárania hraníc, eurokomisárka by si mala podľa Matoviča doštudovať problematiku. „Nemôžeme otvárať hranice s krajinami, kde sú na tom s počtom nakazených horšie.“ Premiér uviedol, že profesor Vladimír Krčméry má najväčšie obavy z otvárania letísk. Matovič zopakoval, že by sa mohol vytvoriť tzv. „minischengen“, ak bude chorobnosť podobná ako na Slovensku.