Čaká nás radikálne uvoľňovanie! KORONAVÍRUS stále nezmizol: Ekonomiku však musíme naštartovať

Vláda má zasadať zajtra. Práve na nej by sa mali ministri, odborníci i epidemiológovia definitívne rozhodnúť, ako bude vyzerať ďalšie uvoľňovanie. Rozhodovať by mali o školách a škôlkach i o možnosti tzv. smart karantény, pričom tá štátna by už nemusela byť povinná. Minister zdravotníctva i premiér naznačili, že ďalšie uvoľňovanie bude radikálne.

Gombík bol zapnutý správne

Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa vyjadril aj k pozitívnej bilancii infikovaných koronavírusom. Za posledné dni pribudlo len niekoľko prípadov. „Práve na základe tohto trendu sa chcem poďakovať občanom, zdravotníkom i armáde, ktorá strážila na hraniciach,“ uviedol Krajčí. „Čísla sú fantastické,“ dodal Krajčí v diskusnej relácii TA3 V politike.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aj poslanec parlamentu a člen zdravotníckeho výboru za Smer Vladimír Baláž vyzdvihol prácu starej aj novej vlády. „Keď si na začiatku zle zapnete gombík, už to všetko zle dopadne. A tu ten gombík bol zapnutý dobre. Bolo to za vlády Petra Pellegriniho. Musím povedať aj to, že ďalšia vláda pod vedením Igora Matoviča veľmi dobre pokračovala v zapínaní košele. Boli sme veľmi úspešní,“ uviedol Baláž a vyzdvihol disciplinovanosť obyvateľov Slovenska.

Ďalšie uvoľňovanie bude radikálne

V pondelok by mala vláda oznámiť ďalší postup uvoľňovania opatrení. Týkať by sa to malo škôl a škôlok i ďalších oblastí. Isté uvoľnenie od pondelka nastane aj čo sa týka hraníc s ostatnými štátmi. Baláž uviedol, že napriek tomu, že koronavírus medzi nami ešte je a stále nezmizol, je jednoznačne za uvoľňovanie opatrení. „Musíme naštartovať ekonomický proces v krajine, od toho sme závislí aj ďalšie roky,“ povedal. Uvoľniť by sme mali aj zdravotníctvo.

„Treba dávať pozor na krízové uzly, napríklad na hraniciach, situácia v DSS či na hromadné podujatia,“ podotkol Baláž. Krajčí s uvoľňovaním súhlasí. „Myslím si, že v pondelok budú oznámené naozaj radikálne uvoľňovacie opatrenia. Epidemiologická situácia je veľmi dobrá,“ uviedol Krajčí. Zdravotníctvo sa podľa neho vráti takmer do pôvodných koľají. O tom všetkom ešte bude v pondelok rokovať tím expertov a šéf rezortu sa k tomu vyjadrí. „Vyzerá to veľmi nádejne na ďalšie výraznejšie uvoľnenie obmedzení u nás na Slovensku, ale zatiaľ naďalej ostražitý a opatrný prístup k ochrannému valu na hraniciach,“ uviedol na margo jedného pozitívneho prípadu premiér Matovič na sociálnej sieti.

Povinná štátna karanténa sa rušiť nebude

Do Žehry sa chce vrátiť okolo 200 až 300 ľudí, uviedol minister zdravotníctva. „Sú to momenty, kedy musíme byť na hraniciach dôsledný. To je dôvod, prečo sú kontroly na hraniciach také prísne,“ povedal s tým, že si nemôžeme dovoliť, aby na Slovensko doniesli nákazu ľudia zo zahraničia. Krajčí si napriek tomu nemyslí, že bolo ukvapené otvoriť obec Žehru, aj keď v nej pribudlo viacero ďalších prípadov koronavírusu. „V Žehre sa vytvorilo karanténne mestečko a do neho sú prenášaní pozitívni ľudia zo Žehry. Už nebol dôvod na karantenizáciu obce,“ vysvetlil.

Zdroj: Topky/Vllado Anjel

V súvislosti s opatreniami na hraniciach sa politici vyjadrili aj na adresu tzv. smart karantény. Baláž uviedol, že prísne nariadenie povinnej štátnej karantény je na hrane obmedzovania osobnej slobody. „Bol by som rád, keby sme toto opatrenie opustili čím skôr, platí to aj o domácej, inteligentnej karanténe, ktorá ma nedostatky, ako prístup k smartfónom,“ uviedol. Krajčí však dodal, že povinná štátna karanténa sa rušiť v rámci ďalšieho uvoľňovania nebude.

Domáca alebo tzv. smart karanténa má byť možnosťou pre tých, ktorí nechcú absolvovať povinnú štátnu karanténu. „Túto inteligentnú karanténu budú môcť absolvovať v domácom prostredí, resp. v hygienicky vyhovujúcom prostredí,“ uviedol. Zákon o inteligentnej karanténe už schválil parlament, momentálne sa čaká na to, či ho prezidentka podpíše. Krajčí uviedol, že od pondelka chcú aplikáciu, ktorá bude sledovať ľudí v domácej karanténe, začať testovať. Krajčí si nemyslí, že je to domáca karanténa bude obmedzovať slobodu, práve naopak, dá ľuďom možnosť výberu.