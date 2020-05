KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Štátna karanténa už nebude povinná! Pomôže aplikácia

rokovanie vlády dnes začne o desiatej

premiér Igor Matovič k téme otvárania škôl a škôlok uviedol, že oficiálny postup oznámie v pondelok, nástup by však mal byť najskôr od 1. júna a na dobrovoľnej báze

vláda sa má venovať aj ďalšej pomoci podnikateľom

minister hospodárstva Richard Sulík a premiér našli kompromis v otázke preplácania nájmov podnikateľov

vláda predĺži kontroly na hraniciach do 27. mája, Matovič aj naďalej hovorí, že musíme byť opatrní, pozitívnych prípadov tu môže byť viac

VIDEO Vyjadrenie premiéra Igora Matoviča po rokovaní vlády

14:25 Technické detaily aplikácie sa dolaďujú

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová doplnila, že spusteniu inteligentnej karantény doposiaľ bránili technické a legislatívne problémy. „Súviseli aj s tým, že sú to veci nadrezortného charakteru. Riešili to aj ostatné ministerstvá. Verím, že to bude vyriešené čo najskôr,“ povedala vo štvrtok s tým, že zákon pripravovali v súlade s európskou legislatívou podľa takých riešení, ako vyžaduje aj Európska komisia.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„V našom záujme je, aby inteligentná karanténa fungovala a aby sme nemuseli v takej veľkej miere využívať štátnu karanténu,“ zdôraznila s dôvetkom, že domáca karanténa podľa jej slov šetrí prostriedky štátu a pre občanov je oveľa komfortnejšia. V súčasnosti sa podľa Remišovej dolaďujú technické detaily aplikácie.

14:15 Matovič po rokovaní vlády v súvislosti s inteligentnou karanténou povedal, že by sme sa mali porovnávať s okolitými krajinami. Ako príklad uviedol Švajčiarsko, ktoré sa rozhodlo, že ju nespustí. „My sme chceli, aby bolo všetko po právnej aj softvérovej stránke bezpečné. Prísľub mám taký, že by sme v pondelok mohli predstaviť testovaciu prevádzku,“ dodal Matovič.

13:50 Matovič poznamenal, že rúška na voľnom priestranstve možno čoskoro nebudú povinné. Závisieť to však bude od počtu nových prípadov nakazenia novým koronavírusom. Naďalej však vyzýva ľudí, aby boli zodpovední. Premiér poznamenal, že nevie, či by sa čoskoro mohli otvoriť obchodné centrá. Podľa neho sa uvidí, ako rozhodne konzílium odborníkov.

13:40 Našou ambíciou je, aby sme mohli čím skôr otvoriť hranice

Ambíciou je, aby sa štátne hranice mohli otvoriť čím skôr. Musí to byť však v súlade so zdravým rozumom a s medicínskou stránkou veci. „Nesmieme otvárať hranice voči krajinám, kde je nejako výrazne viacej chorých ľudí na COVID-19, lebo by sa to znova prelialo k nám a mali by sme tu doma vlastný problém. Robíme maximum, čo môžeme,“ povedal premiér. Doplnil, že "nechceme mať zatvorené hranice voči nejakej krajine, ak tam nebude reálny dôvod". V momente, keď dôvody pominú, je za to, aby sa hranice otvorili čím skôr.

Zdroj: Topky/Vllado Anjel

13:15 Premiér chce v štátnej správe určiť hrubú čiaru medzi politikou a odbornosťou



„Musíme ju určiť aj na jednotlivých ministerstvách. Do budúcna to bude znamenať, že ministri a štátni tajomníci sú politické nominácie,“ vysvetlil Matovič. Ako dodal, generálny tajomník služobného úradu jednotlivého ministerstva musí byť človek, ktorému minister dôveruje, a za touto funkciou by sa mala urobiť hrubá čiara. „Za touto pozíciou by už ďalej politika nasledovať nemala. Túto debatu však nemáme v rámci koalície ukončenú,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Vllado Anjel

Poznamenal, že jeho ambíciou a zároveň aj prioritou je, aby sa takáto hrubá čiara medzi politikou a odbornosťou urobila a aby sa ochránil aj odborný personál na ministerstvách a v štátnej správe od politiky. Ako ďalej doplnil, kým sa takýto krok neurobí, dovtedy sú jednotlivé nominácie na jednotlivé posty v úradoch v rukách jednotlivých ministerstiev.

Zuzana Šubová, Richard Sulík a Ján Rudolf Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:59 Krajčí si myslí, že SR by mala prehodnotiť núdzový stav

Minister zdravotníctva si myslí, že prehodnotenie núdzového stavu na Slovensku stojí za zváženie. Situáciu by mal vyhodnotiť ústredný krízový štáb, ktorý sa podľa slov Krajčího "určite bude zaoberať aj touto otázkou". Slovensko je podľa šéfa rezortu zdravotníctva momentálne vo veľmi priaznivej epidemiologickej situácii.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Pokiaľ odpočítame počet doteraz pozitívne testovaných a vyliečených pacientov, zistíme, že na území Slovenskej republiky máme len 365 pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19, teda 365 ľudí, ktorí by potenciálne mohli toto ochorenie roznášať ďalej. Je to naozaj veľmi dobrý výsledok,“ komentoval.

12:54 Krajniak prezradil dohodu o nájmoch

„50 percent dostane každý nájomca uhradené od štátu. Zvyšných 50 percent bude splácať na splátky,“ povedal na adresu hradenia nájmov minister práce. Premiér Matovič ani ostatní ministri to nekomentovali.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:46 Ministerstvo práce k dnešnému dňu eviduje vyše 85-tisíc žiadostí o pomoc. Doteraz bola vyplatená pomoc pre vyše 240-tisíc podnikateľov a firiem. „Vyplatených bolo 31 800 000 eur,“ uviedol minister práce Krajniak. Zajtra je posledná možnosť, kedy môžu požiadať firmy a podnikatelia o pomoc za mesiac marec. Od 16. do 31. mája bude rezort prijímať žiadosť za mesiac apríl.

12:42 Premiér uviedol, že je v záujme Slovenska, aby sa hranice pomaly otvárali, ak to situácia dovolí. „Určite nechceme mať zavreté hranice voči nejakej krajine, ak tam nebude dôvod. Ak dôvody pominú, sme za to, aby sa hranice otvárali,“ povedal.

12:33 Premiér po rokovaní vlády uviedol, že rozhodnutie Ústavného súdu v ničom neovplyvní fakt, že ľuďom spríjemnia pobyt v karanténe a nebudú musieť ísť do štátnej karantény.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:27 Kolíková nemá vedomosť, že by bola dohoda o spôsobe voľby šéfa GP

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nemá vedomosť, že by v rámci koalície zatiaľ prebehla dohoda o spôsobe voľby generálneho prokurátora. Uviedla to pred štvrtkovým rokovaní vlády.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Jedna možnosť je tá, že to prebehne v zmysle programového vyhlásenia vlády aj bez toho, aby sa menil zákon,“ uviedla ministerka. Druhý variant vidí v tom, že sa zákon meniť bude, avšak pri ňom nevidí zatiaľ možnosť na využitie skráteného legislatívneho konania. To by sa však dalo podľa ministerky vyriešiť aj tak, že bude zmena spôsobu voľby generálneho prokurátora novelizovaná cez poslanecký návrh zákona.

12:14 Policajti budú vykonávať kontrolu v prípade, že niekto domácu karanténu poruší, hovorí minister vnútra Mikulec. Vyjadril sa aj k tzv. smart karanténe, ktorá by mohla platiť od pondelka.

12:03 Projekt novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na bratislavských Rázsochách je pre ministra zdravotníctva prioritou. Víťazný projekt na komplexnú výstavbu sa odsúva na jeseň.

11:58 Sulík po rokovaní vlády predstavil nového šéfa Štátnych hmotných rezerv SR.

11:52 Minister zdravotníctva uviedol, že aplikácia bude dobrovoľná a nejde o sledovanie ľudí. „Tento zákon hovorí úplne o niečom inom, ako Ústavný súd rozhodol," povedal. Úrady budú informované len o tom, keď človek domácu karanténu poruší. Pokuta za porušenie bude v rozmedzí 1 000 až 1 650 eur. Dnes zákon predloží do parlamentu. Ak ho schvália, bude možné, aby smart karanténa platila od pondelka.

11:48 Vláda schválila takzvanú smart karanténu

Marek Krajčí uviedol, že ak sa človek vráti na Slovensko nebude musieť ísť do štátnej karantény, ak sa dobrovoľne rozhodne, že by chcel karanténu podstúpiť, bude môcť. Krajčí dodal, že karantény boli preplnené, odborníci preto pracovali na smart riešení. Ľudia, ktorí sa vrátia na Slovensko zo zahraničia si nainštalujú do mobilu aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa bude sledovať domáca karanténa.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:15 Novým predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR je Ján Rudolf

Vláda vo štvrtok zrušila poverenie na dočasné riadenie Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Lucii Gocníkovej a vymenoval do funkcie predsedu SŠHR Jána Rudolfa. Do funkcie nastúpi v piatok 15. mája. Rudolf doteraz pôsobil ako poradca ministra hospodárstva Sulíka a ako expert liberálov na eurofondy. Bývalého predsedu hmotných rezerv Kajetána Kičuru vláda odvolala koncom marca pre pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Kičuru od konca apríla pre obvinenia z iných trestných činov väzobne vyšetruje Národná kriminálna agentúra.

10:59 Úver bude možné čerpať v minimálne dvoch tranžiach, pričom prvá tranža nesmie presiahnuť 70 % schváleného rámcového úveru. Pôžičku bude možné čerpať najneskôr do 31. decembra 2021. „Podmienky tranže (výška tranže, typ úrokovej sadzby, splatnosť tranže) budú stanovené až v čase čerpania. V súlade s pravidlami RB RE pre úverové a projektové financovanie je možné stanoviť, či pôjde o tranžu s fixnou úrokovou sadzbou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou a s priemernou dobou splatnosti deväť rokov,“ uvádza sa v predkladacej správe k návrhu na uzatvorenie rámcovej zmluvy.

Zdroj: Úrad Vlády SR

V súlade s rámcovou zmluvou o úvere nesmie financovanie zo strany RB RE presiahnuť 90 % celkových oprávnených nákladov na daný projekt. „Samotné schválenie rámcového úveru od RB RE v sume 300 miliónov eur vládou SR a podpis návrhu rámcovej zmluvy o úvere nebude mať vplyv na zvýšenie dlhu verejnej správy,“ konštatuje rezort financií, ktorý návrh predložil na vládu. Okrem toho rámcový úver zohľadňuje požiadavku ministerstva financií, podľa ktorej má mať Slovensko možnosť vybrať si zdroj krytia financovania tak, aby nedošlo k zvýšeniu dlhu verejných financií.

10:52 Slovensko má získať 300 miliónov eur od Rozvojovej banky Rady Európy

Slovensko si má požičať od Rozvojovej banky Rady Európy (RB RE) úver v objeme 300 miliónov eur. Slúžiť má na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v dôsledku nového koronavírusu. Vláda v pondelok schválila návrh na uzatvorenie rámcovej zmluvy o úvere medzi SR a RB RE.

Na čo je rámcový úver určený?

- na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v sektore zdravotníctva,

- na financovanie v oblasti podpory mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov na pokrytie platieb alebo čiastkové pokrytie miezd

- na financovanie oblasti podpory pre spoločnosti poskytujúce verejné služby

Zdroj: Úrad Vlády SR

10:45 Políciu môže na hraniciach posilniť do 200 profesionálnych vojakov

Hliadky Policajného zboru (PZ) môže do konca roka 2021 pri kontrole hraníc posilniť do 200 profesionálnych vojakov. Vyplýva to z Návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Zdroj: Úrad Vlády SR

„Profesionálni vojaci budú vyčlenení na nevyhnutný čas a na účely eliminácie možných ohrození v súvislosti s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu SR,“ uvádza sa v materiáli. Pôsobiť majú predovšetkým na hranici Slovenska s Ukrajinou.

10:40 Vyjadrenie ministra dopravy Andreja Doležala k otváraniu letísk. „V súvislosti s leteckou dopravou, vnútroštátnou alebo medzinárodnou, stále platí status quo. O rozhodnutí o otvorení letísk budeme rokovať na vláde, súvisí to najmä s otváraním hraníc,“ uviedol.

10:20 Vyjadrenie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

10:10 Minister financií Eduard Heger sa stretol so zástupcami poisťovní. „Časové rámce boli také, že do konca júna by malo byť všetko v poriadku,“ uviedol Heger s tým, že je dôležité, aby sa akcionári postarali o svoje firmy. „Teraz nastavujeme tohtoročný rozpočet nanovo. Dávame dokopy dáta.“

9:55 Richard Sulík podporuje protest zamestnancov firmy Nexis. „Stretol som sa s jednými aj s druhými. Ja mám v tejto veci jasno. Moje presvedčenie je, že firma Chemes vyjednáva nekorektne, prekrúca a podobne,“ povedl šéf rezortu hospodárstva.

9:45 Mikulec odvolal riaditeľa Nemocnice sv. Michala

Minister vnútra Roman Mikulec v stredu (13. 5.) odvolal riaditeľa Nemocnice svätého Michala Mariana Križka. Vo funkcii ho nahradí Branislav Delej. Mikulec o tom informoval na sociálnej sieti. „Verím, že zmena vo vedení Nemocnice sv. Michala bude vnímaná pozitívne aj z dlhodobého hľadiska,“ uviedol minister. Podotkol, že vo štvrtok dostalo Ministerstvo vnútra (MV) SR aj podnet od Nadácie Zastavme korupciu. Nadácia poukazovala na opakované hrubé porušenie kompetencií riaditeľa. Mikulec situáciu vyhodnotil rovnako.

9:35 Pred Úradom vlády od rána protestujú zamestnanci firmy Nexis

Pred Úradom vlády protestujú zamestnanci firmy Nexis proti rozhodnutiam spoločnosti Chemes, ktorá pozastavila Nexisu dodávky energií.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Protimonopolný úradvydal vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v utorok (12. 5.) predbežné opatrenie, ktoré zaväzuje spoločnosť Chemes Humenné obnoviť dodávky energií pre Nexis Fibers.

Ako informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, výrobca energií a zároveň vlastník priemyselného parku v Humennom si zatiaľ rozhodnutie úradu prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy neprevzal a nie je preto vykonateľné.

Vláda bude rokovať o niekoľkých bodoch

Vládny kabinet sa vo štvrtok stretne druhýkrát v tomto týždni, rozhodovať bude napríklad aj o tom, či si Slovensko požičia od Rozvojovej banky Rady Európy úver v objeme 300 miliónov eur. Slúžiť má na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v dôsledku nového koronavírusu. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie rámcovej zmluvy o úvere medzi SR a RB RE, o ktorom má vo štvrtok rozhodnúť vláda.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rámcový úver je určený na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v sektore zdravotníctva, v oblasti podpory mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov na pokrytie platieb alebo čiastkové pokrytie miezd, ale aj na financovanie oblasti podpory pre spoločnosti poskytujúce verejné služby. Úver bude možné čerpať v minimálne dvoch tranžiach, pričom prvá tranža nesmie presiahnuť 70 percent schváleného rámcového úveru. Pôžičku bude možné čerpať najneskôr do 31. decembra 2021.

Posilnenie na hraniciach

Vláda bude vo štvrtok rozhodovať aj o tom, že by hliadky Policajného zboru (PZ) mohli do konca roka 2021 pri kontrole hraníc posilniť do 200 profesionálnych vojakov. Vyplýva to z návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR. „Profesionálni vojaci budú vyčlenení na nevyhnutný čas a na účely eliminácie možných ohrození v súvislosti s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu SR,“ uvádza sa v materiáli. Pôsobiť majú predovšetkým na hranici Slovenska s Ukrajinou.

Odberateľom podzemných vôd sa plánuje umožniť uhradiť preddavky za odoberanie až po odvolaní krízovej situácie. Platiť to bude aj pre znečisťovateľov, ktorí vypúšťajú odpadové vody do povrchových vôd nad ustanovené množstvo. Týmto návrhom z dielne envirorezortu sa bude vo štvrtok zaoberať vláda.