VIDEO Šéf NAKA o Tóthovi: To, že som s ním komunikoval, neznamená, že sa stáva beztrestný

„To, že som s ním komunikoval alebo komunikujem, neznamená, že sa stáva beztrestný. To určite nie,“ uviedol riaditeľ NAKA na margo niekdajšieho siskára. Zurian rozprával o Tóthovi vo videoseriáli o operatívnej činnosti vzhľadom na to, že to bol práve on, koho Tóth prvotne kontaktoval. Urobil tak potom, čo zadržali vykonávateľov vraždy Kuciaka v septembri 2018.

To korešponduje s Tóthovou výpoveďou, keď pred senátom Špecializovaného trestného súdu uviedol, že si po zatknutí Aleny Zs. uvedomil, kto bola osoba, s ktorou komunikoval, kým bol Marian K. vo väzbe za falšovanie zmeniek. Vzhľadom na tú vedomosť aj neskôr na súde konštatoval, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian K. a Alena Zs. zosnovali vraždu novinára.

Zurian uviedol, že prvotná komunikácia nebola s Tóthom jednoduchá, avšak neskôr začal rozprávať otvorene, čo Zurian spísal a posunul vyšetrovateľom. „Vyšetrovateľ na základe toho začal konať, či už to bolo sledovanie novinárov alebo motáky,“ doplnil Zurian.