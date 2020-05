Veľké dusno v parlamente! Poslanci kritizovali výhovorky Kotlebu: VIDEO Pročko sa obul do Kuffovcov

BRATISLAVA - Ani v posledný rokovací deň tohto týždňa to nebolo v parlamente bez napätia. Po vystúpení ombudsmanky, ktoré rozdelilo celý parlament na jednotlivé ideové tábory, vznikol konflikt aj po vystúpení komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej. Pozornosť sa však obrátila na šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu, ktorý sa dnes na súd ohľadom kontroverzných šekov nedostavil práve kvôli rokovaniu parlamentu.

Predseda opozičnej ĽSNS Marian Kotleba neprišiel na pojednávanie pred Špecializovaným trestným súdom v kauze jeho kontroverzných šekov vystavených na sumu 1488 eur. Kotleba nedal súhlas na konanie v neprítomnosti. Kotlebovi obhajcovia tiež argumentovali, že na piatkové pojednávanie Špecializovaného trestného súdu nemohol prísť pre povinnosti v parlamente .

Čekovského vystúpenie v pléne rozvírilo vášne

Práve toto sa stalo rozbuškou po záverečnej reči poslanca a predsedu výboru pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského. Ten sa v záverečnej reči, na ktorú mimochodom dostal všeobecný súhlas pléna (aj niektorých členov klubu ĽSNS, ktorý v sále ešte boli), spýtal na to, kde je predseda ĽSNS. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) mu napokon dal možnosť vystúpiť, pretože bol na to všeobecný súhlas bez hlasovania. Čekovský Šeligu pritom uistil, že jeho vystúpenie bude v rozsahu asi troch minút.

Ten behom niekoľkých viet, ktoré adresoval komisárke Stavrovskej plynule prešiel na to, koľkí poslanci sa nachádzajú v parlamente. "Vaša práca zaujíma nielen mňa ale aj poslancov hnutia OĽaNO, ktorí ako môžete vidieť vo veľkom počte tu dnes sú. Aj preto sa pýtam, kde sú poslanci Smeru? Kde sú poslanci ĽSNS? Kde je Marian Kotleba?" spýtal sa Čekovský za rečníckym pultom.

Kotleba už v sále nemal sedieť

Čekovský poukázal na ranné udalosti, kvôli ktorým sa predseda ĽSNS nezúčastnil spomínaného súdneho pojednávania v kauze šekov. "Išlo o šeky s fašistickou symbolikou, ktoré odovzdával ťažko postihnutým osobám, no vyhovoril sa, že musí byť v parlamente. No kde teda je Marian Kotleba? Prečo nie je v pléne, keď je tu ochrankyňa práv osôb so zdravotným postihnutím?" spýtal sa opakovane Čekovský za čo si vyslúžil aj potlesk niektorých poslancov. "Prečo sa vyhýba súdu a nečelí spravodlivosti tak, ako každý obyčajný človek, ale správa sa ako zbabelý papaláš?" dodal otázku predseda mediálneho výboru Čekovský.

S reakciou na seba nenechal dlho čakať ani Kuffa

Nadišiel priestor na faktické reakcie poslancov na vystúpenie. Čekovského podržala aj predsedníčka zdravotníckeho výboru z SaS Jana Cigániková či kolega a bývalý zabávač Jozef Pročko. K reakciám sa však pridali aj zvyšní poslanci ĽSNS, ktorí v sále ešte boli. Boli to Filip Kuffa a Štefan Kuffa. Prvý menovaný mu vytkol, že Čekovský zneužil všeobecný súhlas na vystúpenie.

Štefan Kuffa z KDŽP bol už však oveľa ostrejší. "Pán Čekovský, vy ste hrubým spôsobom zneužili snemovnu. Aj my sme tu za opozíciu, kde sme vám udelili súhlas. Ale keby predsedajúci dal o tom hlasovať, nie je tu dostatočné množstvo NR SR, aby ste dostali súhlas. Neurobili sme to, ale vy ste to zneužili. Takýto postoj poslanca, ktorý tu je ešte veľmi krátko, a aby zneužíval osobne postoje na svoju vlastnú propagandu strany, tak je to čosi, čo je neprimerané," povedal Kuffa a vzápätí chcel reagovať aj na podpredsedu NR SR a vedúceho schôdze Juraja Šeligu, no ten ho upozornil, že môže reagovať len na rečníka.

Kuffa školil vedúceho schôdze Šeligu

"Tak ma neopravujte, lebo som sa prihlásil včas. Nemáte tu morálne právo, aby ste tu niekoho moresovali, že kedy sa má a kedy sa nemá prihlásiť..." neodpustil si Kuffa ďalšiu poznámku na Šeligu. "Upozorňujem všetkých kolegov a kolegyne, aby sa prihlasovali načas, to isté sa týka aj poslanca Pročka. Pán poslanec Čekovský vám potvrdí, že som netušil o čom ide hovoriť. Vy si o tom môžete myslieť svoje," odkázal podpredseda parlamentu Šeliga Štefanovi Kuffovi.

Šeliga chcel následne ukončiť schôdzu, no vzápätí k nemu prišla dvojica Jozef Pročko a Štefan Kuffa. Mikrofóny už síce boli vypnuté, no je evidentné, že Kuffa prišiel ešte podpredsedovi Šeligovi povedať svoj názor na to, kedy môže byť prihlásený do rozpravy.

Kuffa si išiel aj po skončení schôdze vydupať svoje Zdroj: YouTube/TV NR SR

Vášne aj po skončení schôdze

Po vypnutí mikrofónov boli v sále ešte stále emócie. "Vy ste tu asi neboli, keď pán Pročko klamal v priamom prenose, keď on (pozn. red. Marian Kotleba) tu celý čas sedel, tu trištvrte hodinu nebol," znel po skončení schôdze hlas jedného z poslancov z radov ĽSNS. Vzápätí sa Čekovský nahlas opäť spýtal prečo nebol Kotleba na súde. Aj keď bola schôdza ukončená, Šeliga musel opäť zasiahnuť. "Pani poslanci, síce už nie je rokovanie, ale poprosím vás, aby sme sa pokojne rozišli, šťaštnú cestu domov a pekný víkend," odkázal Šeliga do mikrofónu.

Ohľadom tejto záležitosti sme oslovili aj hovorcu ĽSNS Ondreja Ďuricu. "Marian Kotleba dnes samozrejme v NR SR bol a zúčastnil sa hlasovania. Ak by pán poslanec Kristián Čekovský sledoval dianie v rokovacej sále a samotné hlasovanie, určite by si všimol prítomnosť Mariana Kotlebu, ako aj jeho faktickú poznámku k dnešnej novele vládneho zákona o tzv. inteligentnej karanténe a využívaní mobilnej aplikácie," povedal pre Topky hovorca ĽSNS Ďurica.

VIDEO Hádka medzi Jozefom Pročkom a Štefanom Kuffom

Pročko si v závere podal Kuffovcov

Následne si pri zapnutých mikrofónoch pomerne ostro vymieňali názory Štefan Kuffa a Jožo Pročko. Vyjasňovali si aj to, či jeden alebo druhý neporušili rokovací poriadok. "Pán Pročko, vy ste sa prihlásili po, tak ako som ja porušil rokovací poriadok? Ja, čo sa stále prihlásim načas..." pýtal sa Kuffa Pročka. "Riť Paľovú, stále sa prihlasujete neskoro," odpovedal mu bez servítky Pročko.

Následne začal poslanec OĽaNO kričať aj na členov ĽSNS s tým, že si s členmi fašistickej strany netyká. Kričal pritom aj na poslanca Filipa Kuffu. "My si netýkame my dvaja! Za to že ste Kuffa, za to, že ste sa kvôli vášmu strýkovi sem dostal mi nerozprávajte..." nenechal sa odbiť Pročko

Emočný koniec schôdze nastal po vystúpení komisárky Stavrovskej

Viacerí koaliční poslanci ocenili Stavrovskej vystúpenie. Správu komisárky pochválila poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí). "Ak by ste mali väčší tím a viac finančných prostriedkov, dokázali by ste pomôcť väčšiemu počtu ľudí. Na druhej strane však verím, že prípadov bude menej a dokážeme sa o ľudí postarať a nebudú sa musieť súdiť so štátom. Je mi nesmierne ľúto, že je málo poslancov, ktorí sa zaujímajú o túto tému, ktorí sú ochotní prečítať si túto správu, aby vedeli, s čím všetkým sa musia ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny stretávať," podotkla Žitňanská.

Poslanec OĽaNO Dominik Drdul dúfa, že do budúcnosti sa bude môcť podieľať na tom, aby sa situácia v tejto oblasti na Slovensku posunula k lepšiemu. Jeho stranícka kolegyňa Monika Kozelová tiež ocenila správu Stavrovskej a jej vystúpenie označila za obsažné.