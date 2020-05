Bravó, Slovensko! Chválospevy spoza hraníc na Matoviča či Čaputovú, vzory počas KORONAkrízy

BRATISLAVA - Slovensko dosahuje v boji s obávaným koronavírusom dobré výsledky, čo neuniklo ani zahraničiu. Možno si to našinci ani neuvedomujú, no mnohí slovenskí politici skutočne idú príkladom. A chválospevy na ich adresu sa preto len tak hrnú.

Lekcia zo Slovenska, kde lídri nosia rúška. Tak znel titulok k článku Yasmeen Serhan, ktorý zverejnil web The Atlantic. Ako uvádza, v čase, keď si svet začal uvedomovať závažnosť situácie, mnoho svetových lídrov ešte len formulovalo svoje reakcie. No jedna krajina doslova vhupla do akcie a neváhala. Bolo ňou práve Slovensko.

Prezidentka Zuzana Čaputová. Zdroj: TASR/ Martin Baumann

Okrem faktu, že už do 10 dní od zistenia prvého prípadu u nás začali platiť prísne opatrenia, príkladom išli aj naši najvyšší štátni činitelia, ktorí nasadili rúška aj rukavice doslova v priamom prenose. A ako skonštatovala autorka, dnes sa postupne všetko vracia do normálu.

"Pozoruhodné je, že nejde o mimoriadne bohatú krajinu so silným zdravotníckym systémom, nebola ani považovaná za dobre vybavenú na zvládnutie pandémie," znie v článku, kde vyzdvihujú, že Slovensku má najnižší počet obetí s nákazou Covid-19 v prepočte na počet obyvateľov v Európe.

Autorka tiež poznamenala, že keď pandémia skončí, Slovensko bude pravdepodobne medzi krajinami, pri ktorých sa bude vyzdvihovať ich úspešný boj s ochorením. "Zatiaľ čo Spojené štáty - ktoré mali byť najlepšie pripravenou krajinou na takúto krízu - budú spomínané medzi tými, ktoré dopadli najhoršie," napísala Serhan.

Mnohí Slováci nedostatok rúšok vyriešili jednoducho - ochrannú pomôcku si ušili doma. Zdroj: topky

Tá samozrejme nezabudla podotknúť, že je náročné porovnávať jednotlivé krajiny, keďže sú medzi nimi veľké rozdiely. Čo sa týka USA a Slovenska napríklad v počte obyvateľov, či v tom, že v zámorí udrel vírus omnoho skôr.

No aj takéto podstatné rozdiely podľa nej len málo vysvetľujú, prečo sa krajine, akou je Slovensko, ktorá zaznamenala v čase vzniku článku menej ako 1500 prípadov a postupne noví pacienti pribúdajú len v jednociferných číslach, podarilo zabrániť tomu, aby sa koronavírus nerozšíril ako v iných, väčších a bohatších štátoch.

A aké tri kľúčové faktory mali prispieť v očiach iných k nášmu úspechu? Prvým a základným sú práve naši politici, ktorí išli príkladom, na rozdiel od Donalda Trumpa či Borisa Johnsona. Práve ich správanie viedlo k ďalšiemu dôležitému kroku, a to k nariadeniu, že dýchacie cesty si na verejnosti budeme povinne prekrývať všetci.

Donald Trump pred novinármi, samozrejme, bez rúška. Zdroj: TASR/AP Photo/Susan Walsh

A to aj napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia spočiatku jasne nekomunikovala odporúčanie nosiť rúška na verejnosti. "Premiér aj minister zdravotníctva sa v televízii objavili v rúškach, a dnes prakticky žiadneho politika, novinára či verejne známu osobu, neuvidíte bez rúška," skonštatovala Serhan. Čaputová si podľa nej získala medzinárodnú pozornosť aj tým, že jej rúško ladilo so šatami.

Slovensko, ako väčšina krajín západného sveta, navyše nie je zvyknuté na nosenie ochranných masiek. V juhovýchodnej Ázii nejde o nič nové. Silná kampaň sa u nás šírila aj na sociálnych sieťach, heslo "rúško nie je hanba" zľudovelo. Slováci rúška šili, darovali ich aj tým, ktorí si ich nedokázali zabezpečiť.

A čo tretí faktor? Uzatvorenie našich hraníc podľa Serhan zohralo dôležitú úlohu. A aj keď sme k tomuto kroku nepristúpili okamžite, verejnosť si uvedomovala, že naše zdravotníctvo nemôže konkurovať ostatným krajinám. "Obraz na Slovensku sa teraz zmenil - no lídri naďalej postupujú opatrne a idú príkladom," podotkla autorka a na záver zacitovala slová prezidentky o tom, že ak príde druhá vlna, budeme lepšie pripravení.