Projekt Rázsochy je pre nás prioritou, tvrdí minister zdravotníctva Krajčí

"Je to veľmi finančne náročný projekt. Na tento rok na to ani v podstate neboli alokované prostriedky. To znamená, že celá záležitosť bude vyhodnotená na jeseň s tým, že pripravíme návrh štátneho rozpočtu na rok 2021 tak, aby zohľadňoval výstavbu tohto projektu. Naše slovo, že projekt Rázsochy je pre nás prioritou a chceme, aby do piatich rokov stála koncová univerzitná nemocnica na Slovensku, platí," komentoval.

Súťaž podľa Krajčího ešte nebola ukončená. Nepredpokladá síce, že sa terajšej vláde podarí nemocnicu na Rázsochách dostavať, očakáva však, že bude vystavaná do takej miery, že výstavbu už nebude možné zastaviť. Bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pritom ešte vlani hovorila o finálnom podpise víťazného projektu, ktorý by sa mohol realizovať na jar 2020.